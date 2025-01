MARETTIMO FILM FESTIVAL 5 - Dal 16 al 20 luglio

Conto alla rovescia per il, l’evento dedicato al cinema made in Italy, giunto quest’anno alla sua quinta edizione. Un appuntamento che si svolgerà sulla più selvaggia delle Egadi dal 16 al 20 luglio 2024, portando sull’isola sacra volti noti del mondo del cinema, presentatori e chef. Per cinque giorni Marettimo accoglierà alcuni dei maggiori protagonisti del cinema italiano con un ricco programma di proiezioni a cielo aperto, incontri e dibattiti, degustazioni e spettacoli. L’appuntamento è organizzato dall’Associazione culturale SoleMar-Eventi con il contributo dell’assessorato al turismo della Regione Siciliana e del Ministero della cultura. Tutto prende il via con una preview (15 luglio) di attività: talk, alle 19, “” a cura dell’Associazione nazionale Città dell’Olio Sicilia occidentale e, alle 21.30, la presentazione e la proiezione del film “” di Carlo Sironi, girato interamente nell’isola madre delle Egadi.Sui palchi di Scalo nuovo e Scalo di mezzo ogni sera andranno in scena documentari, film e cortometraggi usciti nelle sale cinematografiche nell’ultimo anno. Al tramonto del sole, concerti e spettacoli gratuiti. Cuore dell’evento sarà come sempre il, assegnato alle fiction di maggior successo, agli attori più noti, ai personaggi dell’anno, alla carriera. Tra gli ospiti attesi, Giancarlo Giannini, Giuseppe Zeno, Anna Safroncik, e altre personalità di spicco nel panorama dell’intrattenimento internazionale. Per completare la festa, tanti momenti dedicati all’approfondimento, allo spettacolo e all’enogastronomia siciliana con un focus sul food e sulle eccellenze delle isole Egadi. Presentatori d’eccezione Pierluigi Diaco, Alessio Orsingher, Giordano Bruno Guerri e Gabriella Carlucci.Nel frattempo, nell’arcipelago si è tenuta la Summer School, un programma di educazione ambientaleche si propone di formare i ragazzi sui temi della tutela dell’ambiente, la salvaguardia dei mari, i cambiamenti climatici, le politiche di sviluppo sostenibile e le nuove tecnologie, e che ha visto protagonisti quaranta giovani siciliani a scuola d’ambiente nell’area marina protetta più grande d’Europa. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Solemar Eventi, è svolta in collaborazione con il National Geographic (con gli Explorer del Giovanni Chimienti, Marta Musso, Davide Brunetti e Martina Capriotti, biologi marini), il Comune di Favignana-Isole Egadi, l’Area marina protetta “Isole Egadi” e il contributo di Bolton Group-Rio Mare che ha illustrati ai ragazzi i suoi progetti per la pesca sostenibile.Tutti i giorni, dal 16 al 20 luglio, dalle 18 alle 24, presso lo spazio Marettimo Variety Village, ci sarà I Profumi del mare 2.0, esposizione delle eccellenze della gastronomia, dell'arte, dell'artigianato isolano e laboratori per bambini, proiezioni di documentari e immagini dedicati alle Egadi. Anteprima MIFF - Lunedì 15 luglio, allo Scalo Nuovo - area palco, alle 19, talk “”, a cura dell’associazione nazionale Città dell’olio Sicilia occidentale. Con la partecipazione del prof. Francesco Mangiapane, docente di Semiotica dell'Università di Palermo. “Il linguaggio del cibo e i suoi segni raccontati nel cinema”, conduce Gabriella Carlucci; alle 21.30, presentazione e proiezione del film “”, regia Carlo Sironi, conduce Gabriella Carlucci.Martedì 16, alle 18, inaugurazione Marettimo Variety Village, presenta Gabriella Carlucci con Concetta Spataro e Amina Fiorillo, musica con la Street band; a seguire, talk “”, presentazione e proiezione del documentario “” di Fulvia Bernacca, storia del borgo marinaro di Punta Longa, con la partecipazione dell'assessore al Turismo del Comune di Favignana, Stefania Bevilacqua; alle 19, cooking show “”, l'azienda Il Veliero racconterà come nasce il il piatto d’eccellenza dell’isola, conduce Gabriella Carlucci; alle 21, cerimonia di apertura, presentazione e proiezione del documentario “""” per celebrare il decennale della partnership tra Rio Mare e l’Area marina protetta isole Egadi; alle 22, i Cugini di Campagna in concerto.Mercoledì 17, alle 19, “”, il Distiled Dry Gin Nésos, l'azienda Paglialunga presenta il Gin Nésos ispirato a Marettimo, composto con le erbe tipiche della macchia mediterranea; alle 21, talk “”, con la partecipazione di Lele Vannoli, Giuliana Clemente e la piccola Giada Billante, conducono Giordano Bruno Guerri e Pierluigi Diaco; alle 22, cinema all'aperto, presentazione e proiezione del film “”, regia di Alessandro Siani.Giovedì 18, alle 18, allo Scalo di mezzo - Area palco, presentazione del libro “” di Giordano Bruno Guerri, conduce Pierluigi Diaco; alle 19, stesso luogo, cooking show con Peppe Giuffrè, il celebre chef trapanese coinvolge i ristoratori marettimari nella sfida "", conducono Alessio Orsingher e Giordano Bruno Guerri; alle 21.30, Scalo nuovo, omaggio a Massimo Troisi per i 30 anni de “”, intervista con Maria Grazia Cucinotta, intermezzi musicali con Rita Forte, conducono Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher. A seguire, proiezione del film capolavoro diretto da Michael Radford.Venerdì 19, alle 19, Scalo di mezzo - Area palco, talk “”, con la partecipazione di Nicola Tarantino presidente Film Commission Sicilia, Ivan Ferrandes Filming to West Sicily, Fabio Corsini Film Commission Palermo, interviene Sergio D’Arrigo, conduce Gabriella Carlucci; alle 21.30, talk “” Maria Grazia Cucinotta, a tu per tu con Pietro Tenoglio, make up artist, intermezzo musicale con Rita Forte; alle 22, Marettimari nel mondo, intervista con Giuliana Gamba, conducono Giordano Bruno Guerri e Alessio Orsingher; “”, omaggio a Marettimo e proiezione del docufilm dedicato ai pionieri italiani che hanno cercato fortuna in America, regia di Giuliana Gamba.Sabato 20, alle 18, Pontile Big Game - Scalo nuovo, sfilata “, i bambini di Marettimo, piccole star, sfilano in riva al mare. Coordinamento a cura di Monica Montanti; musica dal vivo con Alberto Anguzza dj set con Alfredo Li Voti; alle 21.30, serata finale con i. Tra gli ospiti attesi: Gea Dell'Orto, Denny Mendez, Sabrina Martina e Bianca Panconi, conduce Pierluigi Diaco. A seguire, gran finale del festival con la musica degli Audio 2.