GOLDEN APRICOT - A Yerevan vince "Il Vangelo secondo Ciretta"

La Giuria guidata dal regista Alexander Payne assegna il Premio Miglior film nella competizione lungometraggi a “” prodotto da Parallelo 41Napoli sugli schermi internazionali grazie a “”, il film di Caroline von der Tann prodotto dalla casa partenopea Parallelo 41 insieme a Lucky Bird Pictures e distribuito all'estero da Syndicado Fs. L’opera ha ottenuto ilnell'international competion del, in Armenia, dove il film è stato accolto con entusiasmo lo scorso 9 luglio presso il Moscow Cinema, Blue Hall, e poi il 12 luglio presso la Cinema House, Grand Hall.Quest’anno è stata un’edizione speciale perché tra gli ospiti d’onore c'è stato Jafar Panahi, il regista iraniano che Parallelo 41 Produzioni ammira e segue da sempre. Il film è stato premiato dalla Giuria guidata dal regista statunitense Alexander Payne, che ha amato il film, e composta da Peter Scarlet, Krikor Beledian, Alexandria Bombach e Jaime Noguera.”, così la registaIl documentario, realizzato con il contributo di Regione Campania e Film Commission Regione Campania, racconta una Napoli che fa i conti con il turismo di massa. Ma è soprattutto la Napoli di Ciretta, vero e proprio performer. È un 25enne che vive in un teatro, temporaneamente chiuso, ospitato da Perzechella, incastrato tra i vicoletti a pochi passi dall’Università che viene venduto per essere trasformato in B&B. Ciretta, personaggio che sfugge a ogni definizione, si preoccupa del suo destino ma soprattutto di quello della Madonna Addolorata verso cui ha una fede sconfinata e per la quale raccoglie fondi vendendo accendini e cantando e recitando per le strade del centro stregando residenti e turisti con la sua particolare voce. Ciretta è completamente avvolto dalla religiosità verso l’Addolorata ma la sua devozione assume tratti complessi, vive nel contemporaneo ma è profondamente intrisa di passato e radici, salde di legami con la tradizione ma poi sempre rinnovate. Il suo mondo reale, sullo sfondo di una Napoli a volte solidale a volte amara, induce non solo a guardare ma interroga gli spettatori e fa riflettere, e diventa cinema - grazie al grande lavoro di montaggio fatto dalla regista insieme a Simona Infante - dalle numerose ore di girato che danno corpo all’opera15/07/2024, 19:25