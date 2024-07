I 100 ANNI DI MORANDO MORANDINI - A Milano tante iniziative in ricordo del critico cinematografico

10/07/2024, 12:27

Il 21 luglio 1924 nasceva a Milano, uno dei massimi critici cinematografici e figura di spicco della cultura italiana del secondo dopoguerra. Per celebrare l’anniversario, Cineteca Milano - insieme a Luisa Morandini e in collaborazione con il gruppo Lombardia del SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani - organizzerà un evento che si terrà il 21 luglio 2024, dalle ore 17.00, presso il cinema Arlecchino di via San Pietro all’Orto 9 a Milano.Prima della proiezione di "" di Alain Resnais, uno dei film più apprezzati da, ci sarà un collegamento video con il regista Mario Martone che ne ricorderà la figura.Sono diverse le attività e le iniziative in cantiere e in sviluppo pensate in occasione del centenario:La casa editrice Il castoro ha rieditato il libro Non sono che un critico che Morandini scrisse nel 1995.Il Gruppo Lombardia del SNCCI ha lanciato il “”, che avrà cadenza annuale e premierà il miglior libro italiano di critica cinematografica dell’anno precedente (2023). Gli appartenenti al Gruppo Lombardia del SNCCI hanno selezionato i primi dodici finalisti. Una giuria di nove membri (critici cinematografici lombardi e famiglia Morandini) sceglierà poi il vincitore.Grazie a un finanziamento del MIC – Ministero Italiano della Cultura, l'associazione Laura e- che per dieci anni a Levanto (SP) ha organizzato il LauraFilmFestival - sta lavorando alla realizzazione della, un portale attivo dall'autunno che conterrà videorecensioni, materiali di storia del cinema e molto altro ancora.Anche Cineteca Milano ha in programma due iniziative per ricordare. La prima è la pubblicazione del volume "", a cura di Luisa Morandini, che sarà presentato durante la Mostra del Cinema di Venezia (Lido, 28 agosto - 7 settembre). Il libro è il primo frutto del lungo lavoro di organizzazione, sintesi e sistematizzazione dell’archivio Morandini - che contiene scritti editi, inediti e tutta l’opera del critico e giornalista - e che è conservato presso la Biblioteca di Cineteca Milano dal 2017 .Come scrive, direttore di Cineteca Milano nella prefazione: "". La seconda iniziativa è la proiezione il 3 ottobre, sempre al cinema Arlecchino, di "" di Bernardo Bertolucci, che aveva visto nel cast lo stesso Morando Morandini; alla proiezione sarà presente anche Valentina Ricciardelli, presidente della Fondazione Bernardo Bertolucci. La serata sarà un’occasione per presentare al pubblico milanese il volume "".