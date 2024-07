SARDEGNA ARCHEOFILM FESTIVAL 2 - Iniziata la manifestazione all'area archeologica di Tharros

03/07/2024, 15:15

In un clima di grande entusiasmo e partecipazione, ha preso il via la seconda edizione del, evento che celebra la straordinaria commistione tra cinema e archeologia, promosso e organizzato dalla Fondazione Mont’e Prama, in collaborazione con Firenze Archeofilm e Archeologia Viva (Giunti Editore). Il nuovo teatro all’aperto dell’area archeologica di Tharros, illuminato dalle stelle e dalla passione per la storia, sarà la cornice della rassegna fino a domani, offrendo tre serate dedicate alla settima arte.L’inaugurazione del festival è stata caratterizzata dai saluti istituzionali di, direttore scientifico della manifestazione, che ha affermato che "".La serata è poi proseguita con le attese proiezioni. Il pubblico ha potuto apprezzare "", una produzione RAI Cultura diretta da Marzia Marzolla e Massimiliano Griner, e "", dei registi britannici Stephen Mizelas e James Franklin. Gli spettatori, nel ruolo di giuria popolare, hanno avuto l’opportunità di votare i film, contribuendo all’assegnazione delprevista per l’ultima serata della manifestazione.Questa sera, la manifestazione prosegue a partire dalle 20:30 con un dialogo tra il regista Paolo Zucca e il produttore Salvatore Cubeddu, dal titolo "". A seguire, alle 21:30, sarà proiettato "", un documentario francese del 2022 diretto da Stephane Bégoin. Il film, attraverso un’accurata ricerca condotta da un team di archeologi, si propone di sfatare i miti alimentati da Hollywood, rivelando la vera natura di questi temuti avventurieri. Successivamente, il pubblico potrà immergersi in "", un docufilm del 2021 diretto da Nicola Castangia e Andrea Fenu. La pellicola racconta l’incontro tra Franco Mezzena, scopritore dell’area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta, e Giorgio Murru, direttore del Menhir Museum di Laconi. Mezzena guida gli spettatori in un affascinante viaggio tra mito e realtà, esplorando il mondo del megalitismo e le avventure degli Argonauti, di Cadmo, di Giasone e della figura di Ercole.