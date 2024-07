LA DANZA IN 1 MINUTO 2024 - Tutti i premi

03/07/2024, 09:57

Alla Lavanderia a Vapore di Collegano nell’ambito di INTERPLAY – FESTIVAL INTERNAZIONALE DANZA CONTEMPORANEA, si è conclusache chiude la prima fase dell’edizione 2024 del contest di videodanza La danza in 1 minuto, progetto di Coorpi.PREMI DELLA GIURIABest Film Award (ex aequo)The Seven Thresholds di BLAS PAYRI (Spagna)Chase di YUWEI YANG (Cina)Special Prize FauneStudy on the Faun di GIUSEPPE TIRALOSI (Italia)Z GENERATION SPECIAL PRIZE (ex aequo)Chase di YUWEI YANG (Cina)BreathIN di ROBERTO ZUCCALA’ ed EROS BRANCALEON (Italia)ON LINE AUDIENCE AWARDDeseo di ANNA PAOLA BACALOV (Italia)JURY MENTIONSWild Influencer (Il Gregge) di RAFFAELLA AGATE, LORENA SOTGIU (Italia)Breakadventure di IGOR KRASIC (Germania).Z GENERATION SPECIAL MENTIONEx Mop du CARLOS ANDRES REYES (Colombia)PIEMONTE MOVIE MENTION(Intentional) Destruction of people di LORENZO BUSSONE (Italia).