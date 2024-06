CINEMA IN MANIFATTURA 2024 - Il 3 luglio il Cine-Concerto della Felicità

27/06/2024, 18:57

Il, alla presenza di Agostino Ferrente e Andrea Satta (Têtes de Bois), Paolo Hendel e Pier Luigi Bersani in veste di attore, è il primo evento live della stagione di, mercoledì 3 luglio 2024 alle 21.30 nel Cortile della Ciminiera a Firenze.Una serata, dedicata a Sergio Staino, con musica dal vivo, cortometraggi e conversazioni con gli ospiti: si parte con il concerto dei, intervallato dalle proiezioni di due cortometraggi d'autore e dagli incontri con amici provenienti dalla musica, dalla cultura, dal cinema e...dalla politica!Proiezione in anteprima toscana del corto "": un mini-musicarello semi-muto su un personaggio goffo ma puro, che non sa esprimersi se non cantando e che vuole vincere una felicità promessa dalle insegne e dalle pubblicità di una città incendiata, trascurata, poetica. Con Milena Vukotic, Andrea Satta e Pierluigi Bersani. Inoltre, il cortocon Margherita Hack: sulle note di una canzone dei Têtes des Bois, si ripercorre la storia di Alfonsina Strada, la ciclista che nel 1924, sfidando regole e convenzioni, partecipa come unica donna al Giro d'Italia ottenendo numerosi riconoscimenti anche internazionali.Durante ili film dialogheranno con lo spettacolo live musicale, accompagnati dai commenti degli ospiti in conversazione tra loro e con il pubblico.