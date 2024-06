BACK ON THE BIG SCREEN - Ai The Spece Cinema i grandi capolavori del passato

25/06/2024, 10:26

L’estate 2024 è all’insegna del Grande Cinema in tutti i The Space Cinema. Per tutti coloro che vogliono rivivere le emozioni delle più belle saghe, riscoprire delle pietre miliari o vedere per la prima volta questi filmsul grande schermo, The Space Cinema per tutta la stagione estiva offre una ricca proposta.Dal 27 giugno, in occasione del 120° anniversario della casa di produzione Titanus, tra le primissime case di distribuzione internazionali nate in Europa, tornano al cinema 5 grandi titoli completamente restaurati. Una bellissima occasione per chi non avesse mai visto questi capolavori che hanno fatto la storia del cinema italiano. Ecco l’elenco dei film:dal 27 giugno al 3 luglio: Il Gattopardo di Luchino Viscontidal 4 luglio al 10 luglio: La Ciociara di Vittorio De Sicadall’11 luglio al 17 luglio: Rocco e i suoi fratelli di Luchino Viscontidal 18 luglio al 24 luglio: Pane, Amore e Fantasia di Luigi Comencinidal 25 luglio al 31 luglio: La Prima Notte di Quiete di Valerio ZurliniDal 1° luglio partono gli “Spidermondays”: ogni lunedì, infatti, sarà possibile rivedere un titolo della saga solo per un giorno, in un viaggio per riscoprire l’evoluzione di uno dei supereroi più amati e longevi al cinema. Qui di seguito il calendario completo:1° luglio: Spiderman8 luglio: Spiderman 215 luglio: Spiderman 322 luglio: The Amazing Spiderman29 luglio: The Amazing Spiderman 25 agosto: Spiderman: Homecoming12 agosto: Spiderman: Far From Home19 agosto: Spiderman: No Way HomeDal 4 luglio, per celebrare il 20simo anniversario, torna al cinema “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”, terzo capitolo della celebre saga del mago più famoso al mondo, che nel 2004 fu il secondo film di maggior incasso dell’anno. Un’occasione imperdibile per chi volesse rivivere le stesse emozioni di 20 anni fa ma anche per chi volesse scoprire una delle storie più influenti e magiche del XXI secolo.Dal 4 luglio, dopo il grande successo della rassegna “Un mondo di sogni animati” del 2023, arrivano per la prima volta al cinema le opere del Maestro Isao Takahata, uno dei fondatori, insieme a Hayao Miyazaki, dello Studio Ghibli, un modo per poter apprezzare per la prima volta sul grande schermo questi capolavori. Qui il calendario:dal 4 al 10 luglio: Pioggia di ricordi (per la prima volta al cinema)dall’11 al 17 luglio: Pom Poko (per la prima volta al cinema)dal 18 al 24 luglio: I miei vicini Yamada (per la prima volta al cinema)dal 25 luglio al 31 luglio: La storia della Principessa Splendente (candidato ai Premi Oscar come Miglior Film d’Animazione)Dal 10 luglio, invece, torna al cinema in una versione completamente restaurata in 4K un capolavoro di un grande Maestro del Cinema Horror italiano: Profondo Rosso di Dario Argento. Il film, uscito nel 1975, fu un grandissimo successo e portò il regista tra i grandi nomi della cinematografia internazionale.Infine, per celebrare i 100 anni della Warner Bros., tornano al cinema in versione integrale e restaurata in 4K la trilogia del Signore degli Anelli. La saga, la più vittoriosa agli Oscar nella storia del cinema con 17 statuette vinte in totale, oltre che tra i maggiori successi cinematografici al botteghino, è pronta a emozionare il pubblico di nuovo con la sua storia senza tempo.dal 10 al 12 luglio: Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anellodal 17 al 19 luglio: Il Signore degli Anelli: Le Due Torridal 24 al 26 luglio: Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re