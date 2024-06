CALTAGIRONE SHORT FILMFEST 3 - I cortometraggi fuori concorso

19/06/2024, 12:08

Il(12 - 14 luglio 2024) giunge quest'anno alla sua terza edizione e annuncia i cortometraggi fuori concorso. Le tre serate ricche di eventi, proiezioni e incontri avranno come fulcro il centro storico della città calatina, luogo insignito del titolo di Patrimonio Culturale dell’UNESCO nel 2002.La serata del 12 luglio ospiterà la proiezione del cortometraggio fuori concorso "" alla presenza della regista palermitana Giulia Galati. Il corto, con Gabriele Serio e con la partecipazione straordinaria di Imma Villa, è un'opera di genere thriller scritta da Salvatore Zanca. Un ragazzo trova dei messaggi all'interno di alcuni origami in un parco che frequenta abitualmente. Attraverso uno di questi messaggi il ragazzo comprende che a scrivergli è la Morte e con un'intenzione ben precisa. Il corto, una produzione Maxuel in collaborazione con ATA Produzioni, è realizzato con il patrocinio di Fondazione Sicilia. Nel 2021 la regista Giulia Galati ha vinto il Premio Miglior Regia e il Premio Miglior Film Italiano al Cefalù Film Festival con il cortometraggio MAI INSIEME A TE.La sezione fuori concorso del Caltagirone Short FilmFest accoglie anche ""E, un cortometraggio per la regia di Adelmo Togliani, con Alessandro Benvenuti, Bianca Guaccero, Simone Casanica, Roberto Manieri e con la partecipazione straordinaria dell'ex Campione d'Europa dei pesi medi Emanuele Blandamura. Scritto da Gianni Quinto e Adelmo Togliani, il film narra di un riscatto personale in una Roma contemporanea, dove lo sport si rivela un sano strumento per la lotta al bullismo e al cyberbullismo. In una palestra di boxe della Capitale si intrecciano le vicende personali di giovani e adulti che con il bullismo hanno o hanno avuto a che fare, vuoi da vittime, vuoi da aguzzini. Ma il bullismo, da qualunque parte lo si guardi, se perpetrato miete solo vittime ma se combattuto offre opportunità di crescita e inclusione. L'opera, una produzione Santa Ponsa Film, è espressione del progetto "Bulli Free Club", un'iniziativa promossa da CIAO LAB aps, OPES aps, Unione Nazionale Veterani dello Sport, AICEM e cofinanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il corto di carattere sociale sarà proiettato nella serata finale del 14 luglio alla presenza del regista Adelmo Togliani.