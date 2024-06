SAMAD - Santarelli venerdì 14 giugno a Bari

13/06/2024, 10:39

, il primo lungometraggio di Marco Santarelli con Mehdi Meskar, Roberto Citran, Marilena Anniballi e Luciano Miele prosegue il suo tour per le sale penisola. ccompagnato dal regista, il percorso del film continua a Bari al Multicinema GalleriaL'evento è organizzato in collaborazione con Apulia Film Commission e Antigone Puglia.Saranno presenti: Marco Santarelli (regista), Annamaria Tosto (Presidente Apulia Film Commission), Maria Pia Scarciglia (Presidente Antigone Puglia), Piero Rossi (Garante per i diritti delle persone private della libertà personale). Modera Luigi Abiusi.Prodotto da The Film Club e Kavac Film con Rai Cinema, con il contributo selettivo del Ministero della Cultura, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, e di Regione Lazio Fondo Regionale per il cinema e l’audiovisivo, è distribuito da Kavac Film in collaborazione con KIO film. È sostenuto da Antigone, l’associazione che si batte per i diritti e le garanzie nel sistema penale, che accompagna il film nel suo percorso distributivo con proiezioni culturali all'interno delle carceri sull'intero territorio nazionale. Il brano di chiusura del film è “Casablanca” di Baby Gang.