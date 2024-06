L'INDICE - Un furto mal riuscito...

13/06/2024, 18:17

Duccio Ricciardelli



Nascosti in un monolocale e sottratto il famoso dipinto: “l’Indice”, i due disastrati ladruncoli da museo Giò e Franco, insieme al giovane Gualtiero, pedante adolescente e nipote del loro capo, attendono con ansia l’arrivo del complice incaricato di recuperare l'opera rubata." è un cortometraggio "crime comedy" diretto da. Il quadro in questo corto diventa il vero protagonista inanimato di uno strambo racconto dal finale amaro. In parte debitore delle atmosfere delle recenti commedie delinquenziali alla "Smetto quando voglio", l'opera è ben recitata e diretta in maniera convincente dai due autori. Interessante il lavoro sulla scenografia e sulle luci, in ambienti molto stretti e quotidiani.nasce a Trieste nel 1998. Si forma presso l’Accademia Cinema Toscana di Lucca, dove nel 2020 si diploma come regista e sceneggiatore. Peril corto è l'esordio alla regia e il debutto nei festival nazionali.