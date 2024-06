STORIE PER IMMAGINI - Giovani intervistano anziani per raccontare piccole comunità

04/06/2024, 13:16

L’associazione “”, tra i vincitori del bando "Educare Insieme" promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, annuncia con entusiasmo l'avvio del progetto "".Questo ambizioso progetto, che ha preso il via nel mese di febbraio 2024 e si concluderà nel gennaio 2025, mira a raccontare le piccole comunità italiane attraverso un documentario di circa 40 minuti, creato con la partecipazione attiva dei giovani e degli anziani delle aree coinvolte.Si svilupperà in quattro aree di Piemonte, Veneto, Calabria e Sicilia: Valle di Susa nel comune di San Giorio, Alto Vicentino nel comune di Santorso, Calabria Jonica nel comune di Caulonia e Madonie nel comune di Polizzi Generosa, coinvolgendo anche le comunità limitrofe di ciascuna zona e comunità limitrofe. Aree, spesso marginali e fuori dai circuiti turistici, caratterizzate da collegamenti complicati e una vita quotidiana che è stata resa ancor più difficile, specie per gli anziani, dall'isolamento forzato durante la pandemia.Il cuore del progetto è la creazione di ponti tra generazioni. I ragazzi selezionati avranno il compito di intervistare gli anziani delle loro comunità, raccogliendo storie ed esperienze del passato, così come testimonianze di come hanno vissuto il difficile periodo della pandemia. Questo processo non solo recupera e valorizza le peculiarità delle comunità coinvolte, ma offre anche l'opportunità di scoprire e far conoscere luoghi di grande bellezza e interesse, spesso poco noti.Attualmente, siamo nella fase di selezione dei ragazzi che parteciperanno al progetto. Sono stati avviati contatti con insegnanti di scuole medie e superiori, oltre a gruppi di giovani che si ritrovano in centri predisposti ad attività educative, per individuare coloro che parteciperanno alle riprese. Sono state inoltre organizzate presentazioni di tecniche base di ripresa e regia film. Le riprese inizieranno prossimamente, con ulteriori dettagli che verranno comunicati. Il progetto culminerà con la presentazione del docufilm nelle sale cittadine delle comunità intervistate e sarà messo a disposizione di scuole e istituti che ne faranno richiesta.