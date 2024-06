LA FRONTIERA DI CELLULOIDE - Presentazione del libro di Walter Zele il 5 giugno a Trieste

03/06/2024, 21:17

Mercoledì 5 giugno 2024 alle 17.30 alla Mediateca di Trieste sarà presentato il libro “” assieme all’autore Walter Zele.Con la «questione di Trieste» si intende la controversia internazionale che dal 1945 al 1954 divise le potenze vincitrici della seconda guerra mondiale sull’assetto politico del territorio di Trieste e sulla definizione del confine circostante. Per la storia dell’Alto Adriatico nel ’900 è una delle vicende più tragiche. Se si vuole comprenderne le origini e le ragioni del suo protrarsi, bisogna considerare che la questione del confine orientale d’Italia va ricondotta alle divisioni provocate dalla guerra fredda: le strategie della tensione geopolitica fra il blocco occidentale e il blocco orientale avevano provocato una radicalizzazione dello scontro ideologico e una ridefinizione dei confini in Europa. Mentre in uno scenario internazionale si dibatteva la questione di Trieste, in Italia uscivano alcuni film ispirati a quegli avvenimenti. Proprio di quella produzione filmica l’autore del libro ha voluto avvalersi come fonte storica per affrontare le vicende dell’area giuliano-dalmata: nell’ambientare la trama nei luoghi oggetto di una lunga contesa internazionale, ognuno di quei film è rivelatore di come all’epoca si seguisse la tormentata questione del confine orientale d’Italia.Walter Zele è Docente di Filosofia e Storia nel Liceo artistico di Udine, ha pubblicato alcune ricerche di storia sulla rivista “Studi Veneziani” della Fondazione “Giorgio Cini” di Venezia, sulla rivista “Friuli Venezia Giulia. Scuola e Cultura” e sulla rivista “Qualestoria” dell’IRSREC FVG. Assieme a Carlo Genzo ha realizzato i volumi Il racconto del Carso e Il racconto delle Dolomiti. Ha collaborato con la sede RAI del Friuli Venezia Giulia in qualità di autore di testi espositivi per i programmi radiofonici. Collabora stabilmente con il Centro Espressioni Cinematografiche e Centro per le Arti Visive di Udine in qualità di formatore esperto di cinema, intervenendo in occasione di proiezioni e conferenze e curando corsi di formazione.