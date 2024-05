ITINERANZE DOC 3 - I sei progetti selezionati

31/05/2024, 13:36

Il comitato di selezione ha scelto i sei progetti di cinema che parteciperanno alla terza edizione di, il primo progetto in Italia a mettere in rete cinque tra i maggiori festival di documentario per formare e supportare a livello creativo e produttivo registi al primo (o secondo) lungometraggio.L’edizione 2024 di ITINERANZE DOC si svolgerà da maggio a novembre in sei tappe che gli autori e le autrici selezionati vivranno nel cuore dei festival, a stretto contatto con professionisti e addetti ai lavori, guidati da docenti d'eccezione e seguiti dai tutor Luciano Barisone, ideatore del progetto, Alberto Diana, regista e programmatore del Festival dei Popoli, e Gianluca Rossi sceneggiatore e direttore artistico di FrontDoc. Un'iniziativa nata nel 2022 dalla collaborazione di alcuni dei festival italiani più importanti del settore: il Bellaria Film Festival, Sole Luna Doc Festival, PerSo Film Festival, FrontDoc, Festival dei Popoli.L’obiettivo è quello di ridare slancio al cinema del reale e mettere in circolo talenti, prospettive, idee e visioni, sfruttando l’esperienza di esperti del settore, direttori dei festival, distributori e broadcaster e accompagnando i partecipanti lungo le principali fasi di avvicinamento alla realizzazione della loro opera: dalla scrittura alla preparazione del pitch, dalla precisazione delle scelte artistiche alla ricerca di produttori e fonti di finanziamento.I progetti sono stati presentati durante la prima delle sei tappe, al Bellaria Film Festival, in programma dall’8 al 12 maggio. “L’idea cinematografica: come metterla a fuoco e verificarne le possibilità” è il titolo del workshop di questo primo appuntamento. Tra gli ospiti che parteciperanno alle Masterclass in programma durante tutto il weekend, ci sono stati Alice Rohrwacher, Bruno Dumont, Paolo Benvenuti, Giuseppe Gaudino e Franco Maresco. I partecipanti di ItineranzeDoc hanno inoltre preso parte al primo appuntamento dedicato all’Industry organizzato dal festival e hanno potuto presentare il loro progetto di fronte a una platea di decision maker e produttori.La seconda tappa si svolgerà dal 4 al 7 giugno in Valle d’Aosta, nella cornice della Valle di Saint Barthélémy. I partecipanti passeranno tre giorni residenziali insieme ai tutor concentrandosi sul processo di scrittura seguendo il concept “La scrittura: dall’idea al soggetto”. Ospite della tappa la scrittrice premio John Fante 2023 Laura Marzi con un focus sullo sviluppo narrativo.Sono sei i progetti selezionati dal programma. Esponiamo di seguito una breve logline.Su un’isola senza tempo un pescatore cerca di riconciliare il rapporto con la figlia, mentre un gruppo di ragazzi saluta l’età dell’innocenza. È il giorno della tonnara, l’annuale mattanza di tonni. Ma è anche il giorno in cui gli abitanti di questa storia scoprono che anche loro si stanno trasformando in tonni.Giorgia è una 22enne che lavora al McDonald’s ma ha scoperto di essere un talento nel mondo virtuale diventando improvvisamente Campionessa Europea di eFootball 2023. Ora, con la nuova stagione eSportiva, affronta pregiudizi e le nuove responsabilità da pro-player. Un “coming-of-age” sportivo, intimo e coinvolgente, tra le incertezze e le fragilità tra il mondo reale e virtuale.Un trittico di storie sorrette da piccoli protagonisti, cucito insieme da un unico filo: la resistenza al mondo degli adulti.Il seminario minore di Arenzano, in Liguria, è una delle poche strutture cattoliche nelle quali vivono ragazzi di età compresa tra i 9 e i 18 anni. Al loro interno, accanto al consueto percorso scolastico, se ne intraprende uno religioso. Osservando la vita di due ragazzi adolescenti in un luogo così peculiare, nella quotidianità di rituali e gesti prestabiliti, la dimensione onirica diventa l’unico spazio, libero da ogni vincolo, per esplorare se stessi.Nei sette anni successivi alla morte della madre Angela, la regista ne segue le tracce attraverso i ricordi delle sue nonne materne, due anziane sorelle che si sono contese per tutta la vita la maternità della stessa figlia: Angela.Un bambino e il suo cane passano l’estate da soli sul Monte Avaro. Crescono insieme, senza accorgersi di appartenere a due specie diverse. Ogni giorno di più, si consolida il legame che li unisce, ma il futuro riserverà loro due destini diversi.