L'ASSEDIO - Il doc di Marta Innocenti al Marché di Cannes 2024

21/05/2024, 12:19

Il film documentario “” di Marta Innocenti (Italia, 60 min), prodotto da Giuseppe Cassaro e Samuele Rossi per Echivisivi - racconto stupefatto del folle rituale che ogni anno porta duecentomila spettatori provenienti da tutto il mondo nei campi che circondano il circuito dell’autodromo del Mugello -arriva al pubblico internazionale grazie al costante lavoro di Echivisivi sul documentario e a Minerva Pictures che ha creduto nel potenziale internazionale dell’opera.A 2 settimane dal Gran Premio d’Italia del 2024 il film riparte da dove tutto è cominciato esattamente 3 anni fa quando l’opera venne selezionata nell’Italian Showcase dentro la sezione «Cannes Docs» al Marché du Film e proseguì con l’anteprima mondiale al Festival dei Popoli. Poi il tour in Italia fino ad oggi che il film documentario inizia il suo percorso internazionale grazie al contributo di MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.Cosa si cela dietro l’infrazione di ogni regola? L’Assedio è il racconto stupefatto del folle rituale che ogni anno porta duecentomila spettatori provenienti da tutto il mondo nei campi che circondano il circuito dell’Autodromo del Mugello per vivere un’esperienza estrema e senza limiti. Ora questo spettacolo sarà disponibile per il pubblico di tutto il mondo.