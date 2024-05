IL MONDO DI LEO - Proiezione speciale al Festival In&Aut

16/05/2024, 13:59

”, la prima serie animata italiana che racconta le avventure di un bambino con disturbo dello spettro autistico, sarà protagonista nella serata del 18 maggio 2024 al, la seconda edizione del primo grande evento su diagnosi, terapia e vita adulta delle persone autistiche, finalizzato a favorirne l’inclusione lavorativa, in programma a Milano dal 17 al 19 maggio. Il festival ospiterà infatti una speciale proiezione gratuita di alcune puntate de "", che si terrà alle 19.30 di sabato 18 maggio presso l’Auditorium G. Testori in Piazza Città di Lombardia, e sarà introdotta da un dialogo tra il giornalista Eugenio Fatigante e il Professore Paolo Moderato, curatore scientifico della serie tv.Prodotta da Brand-Cross e Rai Kids, la serie è stata creata per parlare direttamente a bambini e ragazzi con autismo e contemporaneamente a tutti i bambini in età prescolare, nel segno dell’inclusività, ottenendo su Rai Yoyo oltre il 20% di share sul target 4/7 anni. Diretta e illustrata da Dario Piana, scritta e sceneggiata da Nicola Brunialti e realizzata con la consulenza scientifica del Professore emerito di Psicologia Generale Paolo Moderato, una delle massime autorità in materia, nell’anno del suo debutto in Italia la serie ha vinto il Pulcinella Award 2023 come Miglior serie animata prescolare e ottenuto la candidatura al MiPCOM di Cannes 2023 nella categoria Representation & Inclusion Award Scripted.Un successo tutto made in Italy, già arrivato alla seconda stagione per un totale di 22 episodi, che ha fatto recentemente il suo debutto sul mercato internazionale e che, oltre ad aver conquistato i bambini, ha ottenuto ottimi risultati anche sui giovani adulti, grazie all’apprezzamento dei genitori." – commenta, Board Member & Executive Producer di Brand - Cross e ideatrice della serie – "".Organizzato da In&Aut Inclusione & Autismo ETS e patrocinato da Regione Lombardia, Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Fondazione Italiana Autismo e ENAC, ilquest'anno ospiterà più di 60 tra associazioni e imprese sociali provenienti da 18 regioni e impegnate sui temi dell'autismo e dell'inclusione, che saranno presenti in piazza Città di Lombardia con 31 stand informativi, 6 laboratori creativi, 10 banchi di ristorazione sociale." – Commenta, organizzatore del Festival In&Aut – "".La serie racconta le avventure di Leo e dei suoi amici, il peluche Babù e la bassottina Lola, e le sfide che li attendono nella vita di tutti i giorni: il primo giorno di scuola, fare il bagnetto, tagliarsi i capelli, sopportare i rumori allo stadio per seguire la propria squadra del cuore, accettare le regole di una partita a mini-basket, conoscere la nuova maestra, trovare la volontà per non mangiare troppi dolcetti e quella per mettersi a dormire…Sono tutte cose che a Leo – come a molti altri bambini – non piacciono proprio. Ma che imparerà a gestire grazie all’aiuto di Babù che lo accompagnerà, grazie a un po’ di magia, in mondi fantastici sempre diversi, per aiutarlo ad affrontare le piccole difficoltà di ogni giorno.”, infatti, ha l’obiettivo di stimolare nei bambini con autismo l’abitudine a determinati comportamenti che non sempre sono semplici o scontati per loro come lo sono per gli altri, basandosi sulla convinzione scientifica che il linguaggio dei cartoni animati sia una valida via d’accesso al superamento di alcune barriere nell’interazione ambientale che impediscono ai ragazzi nello spettro autistico di fruire delle normali occasioni educative.La serie, che per il suo grande valore di servizio pubblico ha ricevuto il contributo del Ministero della Cultura Italiana, è il principale tassello di un ampio progetto multimediale nato da un’idea di Eleonora Vittoni ed Emanuela Cavazzini con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi con autismo in un’esperienza davvero immersiva. Oltre alla serie tv, il progetto ha visto il lancio di un libro illustrato edito da Il Battello a Vapore, di una App di gioco educational sviluppata da Brand-Cross insieme a WhiteSock, di una raccolta fondi benefica con opere originali NFT e della canzone originale Il Mondo Di Leo, per stimolare una riflessione e una maggior consapevolezza sul tema dell’autismo: un disturbo del neurosviluppo che, secondo alcune stime è in aumento, se in Italia secondo il Ministero della Salute, coinvolge ben 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) nel mondo secondo la World Health Organization coinvolge 1 bambino su 100 con valori diversi a seconda dei Paesi e degli studi effettuati.La serie tv “” è una produzione Brand-Cross – Rai Kids, da un’idea di Eleonora Vittoni ed Emanuela Cavazzini. Soggetto e sceneggiatura Nicola Brunialti. Regia, personaggi e concept art Dario Piana. Musiche originali Fabrizio Palermo. Con la consulenza scientifica e supervisione generale del Professore Paolo Moderato e della Dott.ssa Francesca Pergolizzi. Produttrice Rai Sara Cabras. Produttori esecutivi Brand-Cross Emanuela Cavazzini e Annamaria Onetti. Creative producer Francesca Pratesi.