LE CICOGNE DI CHERNOBYL - Doppia proiezione in Campania a Napoli e Sorrento

07/05/2024, 19:03

Dopo l’anteprima nazionale alla Casa del Cinema di Roma, arriva in Campania il primo film italiano che porta sul grande schermo le storie di accoglienza in Italia dei bambini delle zone contaminate a seguito del Disastro di Chernobyl." (Italia, 2024, 69') diretto da Karim Galici*, prodotto da Cittadini del Mondo Cinema per il Sociale con il sostegno della Fondazione di Sardegna e la collaborazione di RAI TECHE.Questi i due appuntamenti campani che vedranno interloquire con il pubblico la produzione di Cittadini del Mondo - Cinema per il Sociale:NAPOLI, 10 maggio ore 17:00 Via Nardones 17, a cura dell’ dell’Associazione Maksim Gor’ki. Introduce e modera Antonio MarinoSORRENTO, 11 maggio ore 18:00 Sala Dickens Hotel Continental, Piazza della Vittoria, 4 a cura dell’Istituto di Cultura “Torquato Tasso” presieduto da Luciano Russo. Introduce e modera Salvatore Iorio