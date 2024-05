REGINA - Sabato 4 maggio su Rai 3

03/05/2024, 10:40

Il film “”, opera prima di Alessandro Grande, sarà trasmesso su Rai Tre all’interno di un ciclo che propone il meglio del cinema Italiano d’autore contemporaneo in prima visione Rai. La messa in onda è fissata nella tarda serata di s“Regina” - prodotto da Bianca, Rai Cinema e con il supporto della Calabria Film Commission - è stato girato tra le montagne della Sila e ritrae una Calabria insolita e personale, mai raccontata prima, che fa da sfondo ad una storia sospesa tra film di genere e romanzo di formazione. La protagonista, quindicenne il cui nome dà il titolo al film, è interpretata dall’allora giovane e promettente Ginevra Francesconi, premiata con un Nastro d’Argento per questo ruolo che ha contribuito a lanciarla nel mondo del cinema. Nella storia, al suo fianco c’è suo padre Luigi, Francesco Montanari, che è tutta la sua famiglia dato che Regina ha perso la madre anni prima. Il loro è un legame fortissimo, indissolubile, almeno fino a quando, un giorno, un episodio imprevedibile cambierà le loro vite.“Regina” – la cui uscita al cinema segnò anche l’inizio del ritorno in sala dopo la pandemia – ha rappresentato una grande occasione di promozione e rilancio per la Calabria e i suoi set naturalistici, premiata da numerosi consensi. Dopo la presentazione quale unico film italiano in concorso al Festival di Torino, il primo lungometraggio di Grande ha anche ottenuto due Ciak d’oro (uno come miglior opera prima) e oltre venticinque riconoscimenti, candidato ai Globi D'oro e al prestigioso premio Mario Verdone, e presentato con una Premiere internazionale al Sao Paulo Film Festival.Sarà, quindi, una buona occasione per vederlo o rivederlo sul piccolo schermo, mentre da domenica 5 maggio sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay.