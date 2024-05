QUELL'ESTATE CON IRÈNE - Al cinema dal 30 maggio

01/05/2024, 09:58

Dal 30 maggio 2024 sarà nelle sale italiane, distribuito da Fandango, il film "" di Carlo Sironi con Noée Abita, Camilla Brandenburg, Claudio Segaluscio, Gabriele Rollo, Beatrice Puccilli, Anna di Luzio e Maurizio Grassi.Agosto 1997. Clara e Irène si incontrano per la prima volta durante una gita organizzata dall’ospedale che le ha in cura. Timida e solitaria l’una, sfacciata e inarrestabile l’altra, in comune hanno soltanto i loro 17 anni e quella malattia che sembrava sconfitta ma è ancora un’ombra presente nelle loro vite. Eppure quando sono insieme la paura svanisce e bastano poche ore a renderle inseparabili. Al punto di decidere di scappare insieme su un’isola lontana da tutti dove poter finalmente vivere la loro prima vera estate." - ha dichiarato" è una produzione Kino produzioni con Rai Cinema in coproduzione con June Films con il supporto di MiC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Sicilia, Sicilia Film Commission, Piano Sviluppo e Coesione Sicilia, ACM - L'aide aux cinémas du monde, CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée ed Institut français.Il film ha ottenuto la certificazione Green Film.