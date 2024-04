LA STRANEZZA - Il 1 maggio in prima serata su Rai1

30/04/2024, 18:29

Pirandello torna a casa: mercoledì 1° maggio, 2024 in prima visione e in prima serata, Rai 1 trasmette “”, di Roberto Andò.Il film è ambientato ad Agrigento nel 1920: Luigi Pirandello si trova in Sicilia per festeggiare il compleanno dell’amico Giovanni Verga. Ad Agrigento s’imbatte in due becchini che sono anche attori dilettanti: Nofrio e Bastiano stanno allestendo uno spettacolo teatrale al quale l’autore si appassiona. Grazie alla frequentazione della sgangherata compagnia il drammaturgo supera un blocco creativo e riuscirà a comporre “”.Servillo in forma strepitosa per un ruolo importante e generoso, con Ficarra e Picone perfettamente centrati nella parte dei guitti. Andò riesce a dirigere il coro evitando protagonismi e regalando al pubblico un dramma lirico non privo di un suo apprezzabile versante storico. Quattro David di Donatello e un Nastro d’argento. Nel cast anche Luigi Lo Cascio e Angela Finocchiaro.