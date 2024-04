ITALIAN WOMAN FESTIVAL 1 - A Latina dal 2 al 4 maggio

27/04/2024, 10:45

Da giovedì 2 maggio 2024 a Latina, si svolgerà la I edizione dell', un festival cinematografico promosso dal Sindaco del Comune di Latina e dal Consigliere del Comune di Latina Enzo De Amicis, con il contributo della Regione Lazio e il Patrocinio del Comune di Latina e della Provincia di Latina. Italian Woman Festival, sotto la direzione artistica e organizzativa di Maria Luisa Celani, è organizzato da Wuman Visions, nuova realtà cinematografica la cui mission è quella di produrre e promuovere la cinematografia e l’audiovisivo con lo sguardo di genere dando molta attenzione alle opere dirette da donne e da giovanissime. L’iniziativa vede la strategica partecipazione di cinemagia. online, una realtà di piattaforma dedicata al cinema indipendente nazionale e internazionale.è la prima kermesse a Latina dedicata ad una visione cinematografica di “genere”, si presenta ai nastri di partenza con un programma, attento ai nuovi linguaggi, alle nuove autrici e autori e alla produzione cinematografica indipendente con ospiti di grande prestigio come Nancy Brilli, Stefania Casini, Paola Lavini, Elisabetta Pellini e tanti altri ancora, a sostegno dell’iniziativa.L’è un evento che punta all’aggregazione e al confronto, non ad una semplice visione passiva, al centro del programma 2 anteprime, la proiezione di film, documentari e cortometraggi di fiction e di animazione, gli incontri con le autrici e gli autori e un momento di riflessione e confronto sul mondo del cinema indipendente.Un festival con uno sguardo di genere che prevede una programmazione con 3 sezioni: lungometraggio di fiction, documentari e cortometraggio (di fiction, docu e di animazione) e una GIURIA, presieduta dal produttore Roberto Bessi e partecipata da Cristina Verre (produttrice), Ugo di Tullio (critico cinematografico) e Susanna Stivali (compositrice jazz e di colonne sonore), che ha individuato e assegnato i seguenti premi: miglior film, miglior documentario e miglior corto; miglior attrice e attore principale, miglio attrice e attore non protagonisti, miglior regia. Tra i Premi anche 3 riconoscimenti a personaggi del mondo del cinema che si sono distinti e che hanno un’attenzione costante alle tematiche di genere e ai temi sociali.Tra i film in programmazione, sono attesissime le due anteprime previste per il 2 e il 3 maggio: "" di Inessa Gordeiko e "" di Andrea Biglione.