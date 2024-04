BRIGANTI - La serie crime-western su Netflix

23/04/2024, 17:52

Un racconto moderno, epico e ricco d’azione, ambientato nel Sud Italia di metà Ottocento, sul fenomeno del brigantaggio visto attraverso un inedito sguardo femminile. Liberamente ispirata a persone, uomini e donne, realmente esistite, divenute simbolo della rivoluzione contadina nell’Italia postunitaria, la serie è un racconto corale di una storia di lotta per la libertà degli ultimi.A partire da martedì 23 aprile 2024, su Netflix è disponibile “”, la nuova serie internazionale di genere crime-western, composta da 6 episodi e prodotta da Fabula Pictures in associazione con Los Hermanos s.r.l., con il contributo del Ministero della Cultura (DGCA), con il contributo dell’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.Girata principalmente in Puglia tra Lecce, Melpignano, Altamura e Nardò, “”, oltre a mettere in mostra i meravigliosi territori pugliesi, è un esempio eclatante di come il sostegno alle opere audiovisive abbia un ritorno economico davvero importante. Il contributo stanziato attraverso l’Apulia Film Fund alla produzione, ha avuto durante le riprese un effetto moltiplicatore: un importante investimento economico sul territorio fatto di spese sostenute soprattutto per l’ingaggio del personale pugliese sui set e per il noleggio di attrezzature e mezzi da fornitori pugliesi, ma anche per le location, per servizi e per beni di consumo. Oltre un centinaio di professionisti pugliesi, sono stati impegnati sul set nel corso delle 62 giornate di riprese.” è un progetto scritto dai, il collettivo composto dai cinque giovani autori Antonio Le Fosse, anche regista della serie, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol. Alla regia Steve Saint Leger (Vikings, Vikings: Valhalla, Barbarians), lo stesso Antonio Le Fosse (Baby), e Nicola Sorcinelli (Milosc).Tra i protagonisti principali Michela De Rossi nel ruolo di Filomena, Ivana Lotito nel ruolo di Ciccilla e Matilda Lutz nel ruolo di Michelina De Cesare; Marlon Joubert è Giuseppe Schiavone e Orlando Cinque interpreta Pietro Monaco. Nel cast anche: Gianmarco Vettori (Marchetta), Federico Ielapi (Jurillo), Giulio Beranek (Francesco Guerra) e Adriano Chiaramida (Antonio Monaco).