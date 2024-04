BOLZANO FILM FESTIVAL 37 - I premi

20/04/2024, 21:30

(nelle categorie: regia, sceneggiatura, montaggio, fotografia, suono, recitazione e musica) del concorso.La giuria internazionale composta da Eva Sangiorgi, Viola Shafik, Alessandra Thiele, Patrick Wellinski e Franz Rodenkirchen assegna i seguenti premi:" di Eva Trobisch (DEU/AUT 2024)Motivazione: "Come si naviga quel sottile spazio tra privato e professionale? Tra la vita e la morte? Il film vincitore esplora queste questioni con una messa in scena precisa e intelligente descrivendo tutte le sfumature di un’intera società in stato di attesa. Qui nessuno ha paura della morte, ma tutti temono la vita"." di Anja Salomonowitz (AUT 2024)Motivazione: "Raccontare una vita. Sembrerebbe facile ma non lo è. Sfidando i canoni del biopic sia sie della scrittura che nella regia l film vincitore ci regala un ritratto complesso e al tempo stesso schietto e diretto della vita di una donna combattiva e di un artista mai convenzionale"." di Peter Mettler (CHE/CAN 2023)Motivazione: "Un film incontenibile e inclassificabile perché racchiude la complessità del mondo e si espande come la vita stessa. Il regista scandisce attraverso la propria biografia il ritmo del continuo divenire. Il film si trasforma in una meditazione visiva sull’esistenza"." di Maria Alchè, Benjamin Naishtat (ARG/ITA/DEU/FRA/BRA 2023)Motivazione: "La giuria desidera assegnare una menzione ad un film che affronta i conflitti sociali attuali con ironia. Mettendo in discussione quegli ideali che volevano cambiare il mondo e le trappole colonialiste dietro ai paradigmi della cultura e filosofia il film suggerisce alternative meno grandiloquenti ma possibilmente più franche grazie anche al buon umore; questo in America Latina come nel resto del mondo".Il film più votato dal pubblico è "" di Farahnaz Sharifi (DEU/IRAN 2024)Il premio assegnato dalla giuria studenti, composta da Ida Lechner, Anton Lutz, Remo Steinle, Chiara Cerra, Stefania Pedrotti, Elena Pro, Riccardo Sola, Adam Dalpiaz e Milla Isabel Pedron con i tutor Arnold Schnötzinger e Maria Rita Lupi, va a:" di Maximilian van Aertryck, Axel Danielson (SWE/DNK 2023)Motivazione: "Noi, i nove membri della Euregio Young Jury 2024, dopo intense discussioni, abbiamo individuato il film che meglio rappresenta la società odierna. Questo film tratta il tema della digitalizzazione e delle sue conseguenze, attraverso la continua alternanza tra vita reale e virtuale. Fin dalle origini la fotografia ha prodotto un'illusione, ora questa è diventata la nostra verità. Troppo spesso ci distacchiamo dalla realtà per guardare la sua imitazione."Il film rientrerà poi nel futuro programma scolastico KINO & SCHULE e sarà presentato in varie scuole di Bolzano, Innsbruck e Trento alla presenza dei registi, con la moderazione in sala fatta dei ragazzi stessi." di Jonathan Schörnig (DEU 2023)Motivazione: "Questo film ci ha particolarmente colpito per la sua rappresentazione veritiera ed emotiva del tema trattato: L’immigrazione "La giuria della Fondazione Dolomiti UNESCO, composta da Leo Hilpold (Provincia Autonoma di Bolzano), Walter Angonese (Fondazione Dolomiti UNESCO), Ingrid Beikircher (AVS), Claudio Sartori (CAI-Alto Adige), Dorothea Vieider (Filmclub) non ha trovato un accordo sull'assegnazione del premio.La FILMCLUB Jury 2024 composta da Damiano Faccennini, Jasmin Khlifi, Manuela Monsorno, Richard Niederkofler, Antonia Stich, Josef Tetter e Carlo Zanella con il tutor Gustav Hofer assegna i seguenti premi:" di Gabriele Borghi e Davide Grotta (ITA 2023)Motivazione: "L'IDM Film Commission Südtirol Award per il MIGLIOR LUNGOMETRAGGIO EUREGIO di questa edizione va a un film che intreccia immagini d'archivio e scene vivide. Un'opera che invita a scoprire l'ironia e il perdono come mezzi di guarigione e dipinge un quadro profondamente toccante di un'intera generazione. L'interazione di sentimenti ed emozioni, così come la naturalezza della sceneggiatura, conferiscono al film un valore speciale"." di Bernhard Hetzenauer (AUT/DEU/MEX/CHE 2023)Motivazione: "Una convincente scansione di immagini a descrivere una realtà anonima, apparentemente innocente fa da contraltare ad una voce narrante che ci conduce in un mondo crudele in cui il racconto assume caratteri evocativi"In collaborazione con l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano i due premi alla carriera 2024 sono stati assegnati durante il festival a Yervant Giannikian e Angela Ricci Lucchi e alla casa di produzione Vivo film di Gregorio Paonessa e Marta Donzelli.