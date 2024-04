FESTIVAL ENRICO FALCK 2 - I premi

20/04/2024, 13:45

Si č conclusa con grande successo la seconda edizione del, svoltosi presso il Cinema Rondinella di Sesto San Giovanni (MI).Dal 15 al 17 aprile 2024 il festival ha offerto agli studenti e al pubblico intervenuto un'esperienza cinematografica unica, presentando una selezione di 14 cortometraggi in concorso, tre fuori concorso, tra i quali un corto di animazione, due lungometraggi e vari contenuti audiovisivi e performances a cura degli studenti dell'Istituto Enrico Falck, alla presenza di tanti ospiti di qualitŕ.L'evento č stato co-organizzato da Alfiere Productions - associazione culturale che opera da anni nel mondo del cinema e dell’organizzazione di eventi festivalieri - e l’Istituto Enrico Falck, che ha coinvolto gli studenti dell'indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo nelle sue tre sedi di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Cologno Monzese. Un percorso extradidattico con al centro la formula del PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) con l'obiettivo, raggiunto con successo, di integrare la tradizionale formazione d'aula con un'esperienza sul campo introducendo cosě i giovani talenti del cinema nel mondo dei festival cinematografici.A condurre le tre giornate del festival, si sono alternati studenti dell’Istituto Enrico Falck come Martina Gregorio e giovani aspiranti attori del Milano Acting Lab come Federico Assěni. La giuria, composta da 40 studenti, ha visionato le 14 opere in concorso e ha decretato i vincitori. A vincere il premio come” per la regia di Simone Barletta. Ilinvece č andato al cortometraggio "” per la regia di Sergio Milŕn. Altre tre le: una per la, vinta da Aldo Iuliano con "", la seconda per lavinta dal regista Adelmo Togliani con "" e la terza per lavinta da Andrea Simonella per “. Alla giovane studentessa e cantante, č stato invece consegnato ilA “” di Daniele Barbiero č stato assegnato un: il cortometraggio č il fulcro della campagna di sensibilizzazione “” promossa da Takeda Italia con il patrocinio di A.A.E.E. – Associazione volontaria per l’angioedema ereditario ed altre forme rare di angioedema, ITACA – Italian Network for Hereditary and Acquired Angioedema e UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare.Quattro iconsegnati agli ospiti piů attesi del festival: da, fumettista e illustratore conosciuto come Il Baffo (@ilbaffogram) ai registiche ha tenuto una master class dedicata ai ragazzi sui film d'animazione.anche a, attrice internazionale che ha interpretato i panni di Consuelo nella fiction RAI “Mare Fuori”, che ha dichiarato: "".Sono intervenuti, nel corso dell’ultima serata del Festival, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale di Stato Enrico Falck il Dott. Daniele Laurente Di Biasio e il responsabile dell’iniziativa il dott. Daniele Urciuolo che hanno sottolineato nuovamente come l’obiettivo dell’iniziativa č stato quello di coinvolgere attivamente gli studenti dell’Istituto Enrico Falck che hanno avuto la possibilitŕ di toccare concretamente un festival cinematografico. Il risultato č stato un Festival di successo, con cortometraggi d’eccellenza e ospiti speciali. Tutti gli studenti hanno dimostrato il loro impegno e talento, dal team della conduzione a quello di fotografia, video e progettazione grafica." - ha concluso- "".