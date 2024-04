IL CASSETTO SEGRETO - Memoria e genius loci

20/04/2024, 11:45

Sono le piccole cose della vita dentro i cassetti dei pensieri, dei percorsi esistenziali. C' la Sicilia, il mondo intero, la casa di sempre, una stanza piena di libri.nel 2022 torna nella casa paterna, chiusa da anni, raduna archivisti e studiosi per donare alla Regione Sicilia tutto il materiale che apparteneva al padre giornalista.stato una firma storica del Giornale di Sicilia, collaboratore di moltissime testate, scrittore, studioso appassionato vicino a molti uomini di cultura del Novecento." un viaggio intimo realizzato con fotografie, bobine 8mm, registrazioni audio fatte dal padre dagli anni 40 a giro per il mondo, e molte riprese catturate dalla regista tra il 2010 e il 2011, con l'amato genitore a quasi novanta anni. La Quatriglio mescola memoria personale e la memoria collettiva ed il tema che domina su tutto un emozionante dialogo tra presenza e assenza, vita e morte, buio e luce. Palermo e la Sicilia, sono i luoghi da dove la regista Costanza e il padre Giuseppe hanno preso la loro linfa creativa e l'energia per essere i narratori che sono diventati, spiriti mediterranei, appassionati e attenti sempre alle mille sfumature del reale. Durante la ricerca dei materiali la regista inoltre scopre pi di 60.000 negativi fotografici scattati da Giuseppe, cos la casa dove cresciuta, diventa il set per un racconto articolato che si dipana dalle mura per abbracciare la Sicilia, lEuropa e il mondo, in quasi un secolo di storia. Per la regista siciliana lo spazio della casa, si trasforma nel corso dei mesi davanti la macchina da presa, diventa anchesso protagonista e "genius loci", come del resto le vicende narrate diventano la storia di noi tutti.