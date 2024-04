19/04/2024, 10:57

Ci sarà moltasugli schermi del prossimo, in programma dal 26 aprile al 5 maggio 2024 nel capoluogo trentino. Sono due infatti i film sostenuti da Film Commission Vallée d’Aoste, inseriti nel cartellone della kermesse: si tratta di “” di Leandro Picarella e “” di Luca Ciriello.”, spiega, Direttrice della Film Commission Vallée d’Aoste. “”.Dopo il debutto alla 18ª edizione della Festa del Cinema di Roma e l’approdo nelle sale valdostane con un’ottimo riscontro di pubblico, “” sbarca dunque in uno dei festival più importanti dedicati ai film di montagna. Girato interamente nel vallone di Saint-Barthélemy, “Segnali di vita” è prodotto da Qoomon con Rai Cinema in coproduzione con Soap Factory e DBW Communication, con la produzione esecutiva di L’Eubage e il sostegno di Film Commission Vallée d’Aoste, e sarà proiettato sabato 27 aprile 2024 alle ore 19.15 e martedì 30 aprile 2024, alle ore 14.45, con la presenza del regista e alcuni protagonisti del film.Mescolando realtà e finzione, il film segue la traiettoria di Paolo Calcidese, astrofisico che decide di trasferirsi a Lignan, villaggio poco popolato nel vallone di Saint-Barthélemy, per lavorare all’Osservatorio Astronomico della Valle d’Aosta, e il suo incontro con la comunità che abita questi luoghi. Se in un primo momento l’astrofisico spera di trovare in questi luoghi selvaggi e remoti l’ambiente ideale per concentrarsi sulle sue ricerche e sperimentare nuove tecnologie senza distrazioni, un problema tecnico al telescopio principale lo costringe ad interrompere lo studio degli astri e a rivolgere la sua attenzione verso forme di vita che aveva volutamente trascurato: gli esseri umani.è un regista e sceneggiatore siciliano. Tra il 2010 e il 2012 realizza i primi cortometraggi. Segnali di vita (Qoomoon con Rai Cinema) è il suo terzo lungometraggio, dopo Triokala (CSC Production, 2015) e Divinazioni (Qoomoon con Rai Cinema, 2020).” è il secondo capitolo della “Trilogia dell’adolescenza” del regista napoletano Luca Ciriello, una serie composta da tre documentari che vedono al centro gli adolescenti di tre diverse realtà italiane (Chioggia, Aosta, Napoli) e che hanno in comune la passione per un mezzo di locomozione (barchino, apecar, motorino), visto non solo come luogo di trasporto, ma anche come elemento di unione e di forza della propria cerchia di amici, come sfida e forma di relazionarsi agli altri. Questa trilogia nasce dalla voglia di raccontare il mondo degli adolescenti da un punto di vista osservativo e costruttivo, con l’intenzione di riflettere sulla vitalità, l’energia e le potenzialità che hanno i giovani, cercando di non esprimere giudizi e critiche, rispettando il punto di vista dei ragazzi e partecipando, attraverso il mezzo cinematografico, ad un momento così importante della loro vita.Nello specifico, “” racconta l’estate in apecar di un gruppo di adolescenti valdostani: pomeriggi e serate trascorsi tra musica trap e driftate, timore della polizia e feste con gli amici. La scuola sta per ricominciare e attorno le montagne sono altissime. Il film, prodotto da Lunia Film e L’Eubage con il sostegno di Film Commission Vallée d’Aoste, sarà proiettato domenica 28 aprile 2024 alle ore 15.15, con la presenza del regista, e martedì 30 aprile 2024, alle ore 16.45.nasce a Napoli nel 1988, è un documentarista e produttore. Nel 2017 ha fondato la società cinematografica Lunia Film. Nel 2020 partecipa alle Giornate degli Autori (Mostra del Cinema di Venezia) con il documentario Quaranta Cavalli e al Festival dei Popoli di Firenze con il documentario L'Armée Rouge.