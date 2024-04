L'IMPRESA FORMIDABILE - Il 16 aprile proiezione al Cineporto di Bari

14/04/2024, 11:39

Martedě 16 aprile 2024 alle 11.30 al Cineporto di Bari, si terrŕ la prima proiezione pubblica de “”, primo cortometraggio dedicato alla figura mai dimenticata di Giuseppe Calabrese, per tutti “Il Cavaliere”. La proiezione č realizzata in collaborazione con Apulia Film Commission.Un lavoro fortemente voluto da Dialogoi, Distretto Pugliese dell’Industria Culturale e dal suo Presidente Riccardo Figliolia e da Confimi Industria Bari guidata da Alfonso Cialdella, con il suo Centro Studi Intrapresa. Un film breve come chiave di lettura del passato virtuoso della Puglia, dunque, fatta di donne e uomini che hanno dettato un cambio di passo. Č quanto emerge dal racconto di chi ha vissuto al fianco di Giuseppe Calabrese anche da cronista dell’epoca come Gustavo Delgado, protagonista de “”.Un lavoro di restauro dei documenti fotografici dell’epoca unito all’arte audiovisiva digitale che ha trovato casa negli studi di Bari di TRM Network, con un team di professionisti guidato da Massimiliano Sisto che da tempo va ben oltre il semplice “fare televisione”.Dopo la proiezione del cortometraggio seguirŕ un breve talk aperto al pubblico.