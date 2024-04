LA SPIAGGIA DEI GABBIANI - Anteprima il 17 aprile ad Ancona

12/04/2024, 08:19

Dopo l'anteprima nazionale a Roma al Cinema Adriano, nella cornice del festival di cinema Alice nella citt, esce in sala, il film d'esordio di Claudio Pauri. Mercoled 17 aprile l'anteprima ad Ancona al Cinema Movieland Goldoni, nei prossimi giorni saranno pubblicate le sale dove sar possibile vedere il film.Il film sar distribuito, a partire da settembre, da Minerva Pictures su Sky Primafila, Netflix, Prime video, Apple tv, Rakuten tv, I-tunes, The film club.La spiaggia dei gabbiani una commedia brillante che vede un gruppo di trentenni, a dieci anni dalla maturit, impegnati in una vacanza in barca a vela sulla riviera del Conero. Un viaggio divertente per raccontare i conflitti di una generazione sospesa e in cerca di identit.Nel film la partecipazione straordinaria della tiktoker da 5 milioni di followers Giulia Sara Salemi e un cast di giovani attori: Veronica Baleani, Marco Brandizi, Gaia Di Leo, Giulia Eugeni, Giorgia Fiori, Diego Giangrasso, Alessandra Penna, Daniele Vagnozzi, diretti dal regista Claudio Pauri, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Giulia Betti. Il film, con la fotografia di Claudio Marceddu e le musiche di Raffaele Petrucci, prodotto da Fabrizio Saracinelli per Guasco con il sostegno di Regione Marche - Bando Cinema 2022/23 e Marche Film Commission - Fondazione Marche Cultura ed stato girato in location straordinarie della Riviera del Conero tra Ancona, Sirolo e Numana.