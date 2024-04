PREMI FLAIANO 2024 - A Pescara dal 19 al 21 aprile

11/04/2024, 12:20

Si tiene a Pescara la 51a edizione dei, fondati nel 1973 da Edoardo Tiboni per onorare Ennio Flaiano e riproporre costantemente lo studio della sua opera. I Premi Internazionali Flaiano costituiscono una struttura articolata in tutta una serie di manifestazioni, rassegne, convegni, spettacoli nei quali confluiscono motivi concreti di cultura: nel senso specifico di produzione di "fatti" letterari, teatrali, cinematografici, televisivi che culminano nelle giornate estive e autunnali della consegna dei premi. Patrimonio prezioso di Pescara e dell'Italia, nella loro composita configurazione, intendono da sempre onorare Ennio Flaiano al di fuori di una fredda prassi commemorativa, attivando al contrario un insieme di manifestazioni nelle quali confluissero motivi concreti di cultura, nel senso pi specifico di produzione e divulgazione di fatti letterari, teatrali, cinematografici e televisivi. Nella sezione letteraria il Flaiano si sempre fatto portatore di presenze di eccellenza a Pescara, chiamando in causa annualmente scrittori di indiscussa importanza, alcuni dei quali insigniti successivamente del Premio Nobel come Seamus Heaney, Jos Saramago, Derek Walcott, Imre Kertesz, Jean Marie Le Clzio e Peter Handke.I Premi Internazionali Flaiano 2024 si articolano in numerose date e sezioni. Si parte - dal 19 al 21 aprile - con la venticinquesima edizione del Festival Internazionale del Cortometraggio "Scrittura e Immagine". Cinque le sezioni del premio - Scrittura e Immagine, Animacorto, Spazio Abruzzo, Cortoambiente e Cortoscuola che ha visto l'iscrizione di 1944 corti provenienti da tutto il mondo, in particolare da Iran, Italia, USA, Spagna, Francia, India, Brasile, Russia, Inghilterra, Turchia e che saranno giudicati da due giurie, una di studenti e una di esperti del settore, guidati da Carla Tiboni, presidente Premi Flaiano, presidente di giuria, affiancata da Davide Campolieti, ideatore, 25 anni fa, del Concorso di cortometraggi ed esperto di cinema; Paolo Smoglica, giornalista e critico cinematografica, gi responsabile della pagina culturale del quotidiano Il Centro; Romina Remigio, fotogiornalista del National Geographic; Cristiana Mantenuto, videomaker e Martina Corongiu, esperta di cinema, responsabile della sezione Cinema dell'Associazione culturale Flaiano.I Premi continuano quindi il loro percorso l'11 e 12 maggio con la seconda edizione del Festival di Fotografia "Flaiano fO", mentre il 22 giugno, il Premio Internazionale Flaiano di Poesia. Quindi, il Premio Internazionale Flaiano di Narrativa e Italianistica, che si tiene il 30 giugno e il Flaiano Film Festival, diretto da Riccardo Milani, dal 1 al 6 luglio. La kermesse si chiude il 7 luglio al Teatro d'Annunzio di Pescara con il Premio Flaiano di cinema, teatro, televisione e giornalismo.La 51 edizione dei Premi Internazionali Flaiano dichiara Carla Taboni, Presidente del Premio - rinnova anche quest'anno il desiderio e la volont di onorare la figura storica del cinema italiano, attraverso le varie sezioni del Premio (cinema teatro televisione giornalismo e poesia).La grande partecipazione di autori sia nel premio di narrativa che in quello di poesia- conclude la Presidente - aprono le porte ad una edizione che si preannuncia ricca di presenze artistiche e di premi conferiti con la consueta attenzione dalle giurie tecniche quest'anno in parte rinnovate.