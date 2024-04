ZAMORA - Neri Marcorè in tour per presentare il film nelle Marche

04/04/2024, 19:02

La Fondazione Gabbiano di Senigallia in collaborazione con 01 Distribution e Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission presentano una straordinaria iniziativa in programma mercoledì 10 aprile 2024 presso alcune delle principali sale della Comunità della nostra regione.arriva nelle Marche per presentare il suo esordio alla regia con il film “”, una storia diretta e interpretata dall’attore marchigiano che si ispira all’omonimo romanzo di Roberto Perrone per raccontare con originalità le esperienze di un giovane di provincia catapultato nella Milano del boom economico.Presentato in anteprima al BIF&ST - Bari International Film & TV Festival 2024 nella sezione ItaliaFilmFest2024/Nuovo Cinema italiano, il film racconta la storia di formazione di un giovane partito dalla provincia per approdare in una grande azienda milanese, dove si troverà a fare i conti con i propri limiti fisici e personali. Walter, questo il nome del protagonista interpretato da Alberto Paradossi, è costretto per assecondare il proprietario dell’azienda entrando nella squadra di calcio aziendale come portiere, pur odiando il calcio. Neri Marcorè sarà il suo allenatore, Giorgio Cavazzoni nel film, ex portiere che lo guiderà fino a portarlo ad affrontare la personale sfida con se stesso. Una storia che unisce comicità, delicatezza e intelligenza, finendo per somigliare immancabilmente al suo regista." - commenta, presidente di Fondazione Marche Cultura - "".Per promuovere la sua prima volta dietro la macchina da presa Neri Marcorè ha deciso di intraprendere un piccolo tour tra alcune sale ACEC della Regione Marche, dove incontrerà gli spettatori per confrontarsi con loro sulla sua prima esperienza dietro la macchina da presa.Sono quattro gli appuntamenti organizzati alla presenza del regista in programma mercoledì 10 aprile nelle Marche:- Cinema Gabbiano di Senigallia: presentazione del film in sala e proiezione ore 18.15;- Cinema Gabbiano di Senigallia: dibattito con il regista dopo la proiezione delle 21.00;- Cinema Solaris di Pesaro: presentazione del film in sala e proiezione ore 20.30;- Cinema Masetti di Fano: presentazione del film in sala e proiezione ore 21.15., responsabile programmazione sale circuito regionale Acec Marche (le Sale della Comunità) commenta: “”." - afferma, responsabile di Marche Film Commission - "".