CARA MONICA - La mostra al Cineclub Arsenale di Pisa

04/04/2024, 18:52

Il Cineclub Arsenale di Pisa omaggia l’icona del cinema italiano Monica Vitti, protagonista della tessera associativa 2024, con la mostra Cara Monica. Frammenti, immagini, ricordi, che si terrà da martedì 9 aprile a domenica 5 maggio 2024, e sarà inaugurata martedì alle 18.00.L’esposizione è realizzata in collaborazione con il Comune di Pisa e Chiara Tognolotti, docente di Storia del Cinema Italiano dell’Università di Pisa. Si ringrazia la Banca Popolare di Lajatico per il sostegno al progetto.In sala Sammartino saranno esposte tante foto dell’attrice e locandine originali dei film Il deserto rosso, L’avventura, L’eclisse, Il mistero di Oberwald, Alta infedeltà, La super testimone, L’anatra all’arancia, selezionate in collaborazione con la Fondazione Alinari per la fotografia, l’Archivio Tognazzi (Università di Pavia e Comune di Cremona), la Fondazione Sistema Toscana, il Centro Studi Commedia all’italiana di Castiglioncello e la famiglia Scarpelli. In esposizione anche le autobiografie e la sceneggiatura originale del film Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca). Non mancherà uno spazio per i pensieri e i ricordi del pubblico.Inquadrando un QR code si scopriranno frammenti della vita di Monica Vitti: i momenti più significativi della sua carriera saranno raccontati dalla voce dell’attrice fiorentina Ilaria Favini, a partire dai testi delle due autobiografie Sette sottane (1993) e Il letto è una rosa (1995). In cuffia, inoltre, si potrà ascoltare l’audio del doppiaggio del film Il grido.Tra abiti e accessori anni ‘70, con un gioco d’immaginazione si potranno vivere i pre-ciak, grazie alla ricostruzione di un camerino con lo specchio da trucco e le immagini dei bozzetti degli abiti dell’artista, realizzato con la Fondazione Cerratelli, i costumisti Marta Scarlatti (Pisa) e Luigi Bonanno (Roma), VLAB Vintage, Myò abbigliamento donna, Simoncini arredamenti, Fisio Cosmetics Natural & Deluxe Haircare e Flora Salute e benessere.A 60 anni dalla vittoria del Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia, martedì 9 aprile (ore 20,30) per l’inaugurazione della mostra sarà proiettata la versione restaurata del film Il deserto rosso di Michelangelo Antonioni, introdotto in sala da Chiara Tognolotti. In calendario nella serata del 17 aprile il film Ninì Tirabusciò, la donna che inventò la mossa di Marcello Fondato, introdotto in sala da Bruna Niccoli. In programma per il 5 maggio un concerto con musiche da film.L’illustrazione inedita del manifesto della mostra, ispirata al film di Ettore Scola "Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca)" è stata realizzata come omaggio all’artista dalla pluripremiata fumettista Alice Milani. È autrice unica di Wisława Szymborska, si dà il caso che io sia qui (2015), e di Marie Curie (2017) per BeccoGiallo, Università e pecore. Vita di don Lorenzo Milani (2019) per Feltrinelli, e Sofia Kovalevskaja (2023) per Coconino Press. Ha pubblicato storie brevi su Linus, Lo Straniero, Delebile e Graphic News.