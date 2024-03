UN COMPAGNO DI NOME ENRICO - L'Abruzzo del Segretario

29/03/2024, 08:36

Duccio Ricciardelli



fu capolista del PCI in Abruzzo, dal 1972 al 1982, il documentario "" died, ricostruisce le tappe elettorali che portarono Berlinguer in Abruzzo in anni nei quali il segretario del Pci stava sviluppando la strategia del compromesso storico, un periodo in cui il partito dei comunisti italiani aveva un ruolo importantissimo anche a livello internazionale.Seguiamo il futuro leader del Pc da Pescara poi LAquila nel 1972, poco dopo lelezione a segretario, in seguita la visita a Chieti per il referendum sul divorzio, poi Avezzano dove venne accolto dalla folle, per arrivare poi al tour del 1982, accolto come una vera e propria rockstar della politica. Moltissime le interviste e le testimonianze raccolte nel film che ci trasmettono limpatto che Berlinguer, aveva sui militanti e sulla politica dell'epoca.Sangiovanni e D'Amico ci raccontano anche dell'Abruzzo, regione difficile e strategica dal punto di vista sociale e del lavoro operaio. Senza cadere nella retorica nostalgica dell'agiografia di partito, inemerge il ritratto di un uomo che ispirava, con la sua sola presenza e con la forza delle parole, movimenti ed idee oggi lontani anni luce.professore associato di storia contemporanea allUniversit di Teramo e presidente dello spin off universitario MacFactory. In precedenza ha realizzato brevi documentari didattici con lArchivio della Memoria Audiovisiva Abruzzese.operatore, montatore e filmmaker. E socio dello spin off universitario MacFactoryLe immagini di repertorio presenti nel documentario sono tratte dall'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, da History Lab; da Rai Teche e da Rai Abruzzo.