INFODAY EUROPA CREATIVA A CAMPOBASSO - Il 9 aprile

Ilorganizza una giornata informativa sul, in collaborazione con Europe Direct Molise.L’appuntamento è per il 9 aprile 2024, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, presso Spazio Sfuso – gestito dall’impresa culturale e creativa justMO' - in Piazza Gabriele Pepe 42.La giornata informativa è dedicata alla presentazione dei bandi del Programma Cultura e del Programma MEDIA per il settore culturale e creativo:- il Programma Cultura con i Progetti di cooperazione europea per cooperare, co-produrre oltre i confini nazionali al fine di promuovere inclusione sociale, audience engagement, sostenibilità ambientale, digitale (AI, big data, blockchain, Metaverso, Mondi Virtuali, NFT, ecc.), dimensione internazionale e sostegno ai settori culturali e creativi dell’Ucraina.- Culture Moves Europe, che sostiene la mobilità di artisti, creativi e professionisti della cultura attraverso l’azione dedicata alla mobilità individuale e all’azione dedicata alle residenze.- il Programma MEDIA, che sostiene opere audiovisive, inclusi film, serie TV, documentari, videogiochi e contenuti immersivi, nonché a cinema, festival, servizi VOD e mercati. Contribuisce anche a promuovere i talenti europei tramite programmi di formazione, nonché allo sviluppo del pubblico e all'educazione cinematografica.Interverranno: Anna Conticello, Marzia Santone ed Enrico Proietti dell’Ufficio Cultura del Desk – MiC -DGCC e Andrea Coluccia dell’Ufficio MEDIA – Bari – Cinecittà.