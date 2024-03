NEXO+ - Le uscite in streaming di aprile 2024

28/03/2024, 15:21

Ad aprile su Nexo+ il compleanno di Michael Fassbender con due dei suoi film più amati, “A Dangerous Method” di David Cronenberg e “Shame” di Steve McQueen, il World Art Day con una playlist sull’arte a tutto tondo e il docu “Leonardo - Le opere”, e l’arrivo della primavera con commedie spensierate e divertenti. In occasione del 25 aprile una serie di film e documentari sulla storia italiana.Tra le novità del mese gli horror “Antrum” e “Possum”, “Il mostro di St. Pauli” e “Il padre” del pluripremiato Faith Akin e il divertente “Hysteria” con Maggie Gyllenhaal!HysteriaRegia di Tanya WexlerCon Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy, Jonathan Pryce, Rupert Everett, Ashley Jensen, Felicity Jones, Sheridan Smith, Kate LinderLondra, 1880. Una commedia basata su un fatto storico: l’invenzione da parte del dott. Mortimer Granville del primo vibratore elettromeccanico. La candidata all’Oscar Maggie Gyllenhaal e Hugh Dancy guidano questa storia mai raccontata: come un giovane medico intenzionato a trovare la chiave per rendere felici le donne troverà la propria felicità.Tanti auguri Michael Fassbender!A Dangerous MethodRegia di David CronenbergCon Michael Fassbender, Keira Knightley, Viggo Mortensen, Vincent CasselAll'alba della Prima guerra mondiale, Zurigo e Vienna sono lo scenario di una torbida storia di avvincenti scoperte nei campi della sessualità e dell’intelletto. Ispirato a fatti realmente accaduti, il film narra la turbolenta relazione fra lo psichiatra Carl Gustav Jung, il suo mentore Sigmund Freud e la bella e tormentata Sabina Spielrein.ShameRegia di Steve McQueenCon Michael Fassbender, Carey Mulligan, James Badge Dale, Nicole BehariePresentato in concorso alla 68ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.Brandon è un trentenne che vive a New York ed è incapace di gestire la sua vita sessuale. L’arrivo inaspettato della sorella più giovane e irrequieta metterà in crisi il suo stile di vita rigidamente regolatoIl film che ha fatto vincere a Michael Fassbender la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile al Festival del Cinema di Venezia.L'eresia della bellezza - Storia di Fiumara d'arteRegia di Riccardo StopponiAntonio Presti è un mecenate determinato e sognatore che dal 1986 invita i più grandi artisti del mondo a collaborare nella creazione del parco della Fiumara d'Arte.Una storia di rivalutazione territoriale che si contrappone alla vicenda giudiziaria che portò Presti a essere condannato per abuso edilizio per poi essere assolto, dopo molto tempo, con una sentenza che ha fatto la storia.SnowdenRegia di Oliver StoneCon Joseph Gordon-Levitt, Nicolas Cage, Melissa Leo, Shailene Woodley, Zachary QuintoEdward Snowden, ex impiegato della National Security Agency, rivela al pubblico le tecniche di sorveglianza illegali messe in atto dall'Agenzia distribuendo migliaia di documenti riservati alla stampa per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto.SalsedineRegia di Luca Di MolfettaUn viaggio attraverso sei regioni italiane per ripercorrere storie, tradizioni e culture legate ai mestieri del mondo della pesca. Nove capitoli in cui vengono esplorate le vite di persone che hanno dedicato e che continuano a dedicare la loro esistenza al mare, condividendo esperienze uniche e affascinanti.Alta tensioneUna selezione di titoli per la vostra serata a tema horror e thriller: da spaventosi film found-footage sperimentali al crime d’autore del premiato Faith Akin, Nexo+ vi regala una playlist piena di jumpscare ed emozioni forti!Il mostro di St PauliRegia di Faith AkinCon Jonas Dassler, Vasiliki Georgina Pseimada, Christine JensenUn assassino seriale diffonde il terrore tra i residenti di Amburgo all'aprirsi degli anni Settanta: è l'alcolizzato Fritz Honka, che uccide donne avvicinate nel triste locale da lui frequentato per ubriacarsi.AntrumRegia di David Amito, Michael LaiciniCon Nicole Tompkins, Rowan SmythLa triste e strana storia distributiva di un misterioso film dell'orrore uscito alla fine degli anni Settanta che sembra essere maledetto e fatale per tutti coloro che ci hanno a che fare. I protagonisti sono Nathan e la sorella maggiore Holly che si avventurano nei boschi in un luogo che pare avere proprietà magiche per mettere in atto una sorta di rito proibitoAllucinazione perversa - Jacob's LadderRegia di David M. RosenthalCon Micheal Early, Jesse Williams, Nikki BeharieIn Iraq, Jacob è un abile chirurgo delle truppe militari che per un macabro gioco del destino ritrova il fratello Isaac sul letto operatorio. Al rientro dalla missione, Jacob torna dalla moglie e dal figlio. È in terapia PTSD e nutre sensi di colpa verso il fratello defunto. Ma un giorno, un ex compagno gli rivela che Isaac è ancora vivo.PossumRegia di Matthew HolnessCon Sean Harris, Alun ArmstrongPhilip è un burattinaio per bambini e soffre di disturbi della personalità. È costretto ad affrontare il suo severo patrigno e gli oscuri segreti che lo torturano da tutta la vita. Farà i conti con il suo passato, al cui centro c’è Possum, l'orribile pupazzo che tiene in una custodia di pelle nera. Scoprirà suo malgrado che sfuggire alla volontà di Possum è difficile tanto quanto venire a patti con i propri demoni.Promised LandRegia di Gus Van SantCon Matt Damon, John Krasinski, Frances McDormand, Rosemarie DeWitt, Lucas Black, Hal Holbrook, Scoot McNairy, Tim Guinee, Titus Welliver, Terry KinneySteve e Sue vengono inviati a McKinley con il compito di convincere gli abitanti a cedere i loro terreni allo scopo di ricavarne gas naturale. La situazione precipita quando arriva nella cittadina l’ambientalista Dustin: ora la posta in gioco, sia personale che professionale, si alza in modo vertiginoso e rischia di far saltare il bancoWorld Art DayFesteggia in compagnia di Nexo+ il World Art Day: una giornata che unisce tutto il mondo nella celebrazione dell’arte in ogni sua forma. Scopri l’incredibile viaggio di Hockney, dalle origini nella classe operaia fino alla ribalta di Los Angeles, le due anime di Frida Kahlo, simbolo del femminismo contemporaneo e artista tormentata, i ricchissimi legami tra arte, letteratura e cinema, i segreti de “La ragazza con l'orecchino di perla” di Vermeer, la leggendaria scultura di Michelangelo, le trame oscure dell’arta trafugata dai nazisti. Per una retrospettiva dedicata ad artisti e opere indimenticabili.Tra i titoli: Hockney, La ragazza con l'orecchino di perla, Frida - Viva La Vida, Hitler contro Picasso e gli altri, Turner, Michelangelo - Amore e MorteIn occasione del World Art Day e del giorno di nascita dell’artistaLeonardo - Le opereRegia di Phil GrabskyMolti film hanno mostrato il genio di Leonardo, ma nessuno ha mai esaminato in modo così dettagliato l'elemento più cruciale di tutti: la sua arte. Un'analisi profonda e mai scontata della pittura di Leonardo, realizzata da alcuni dei maggiori curatori e critici d'arte del mondo. Tra le opere attribuite al Maestro, riprese in otto paesi, il Salvator Mundi e l'Adorazione dei Magi.Le invasioni barbaricheRegia di Denys ArcandCon Remy Girard, Stéphane Rousseau, Dorothée Berryman, Louise Portal, Dominique Michel, Marie-Josée Croze, Yves Jacques, Pierre Curzi, Marina Hands, Toni CecchinatoRemy è all'ospedale per una malattia terminale. Ha un'ex moglie, Louise, che gli è sempre rimasta vicino, e un figlio, Sébastien, con cui non ha mai condiviso nulla. Sébastien, spronato dalla madre in pena, organizza al capezzale del padre una memorabile rimpatriata, tra amici, colleghi, amanti, alunni e tanti altri personaggi. Un viaggio alla scoperta del senso della morte e di quello della vita.Sing StreetRegia di John CarneyCon Jack Reynor, Ferdia Walsh-Peelo, Aidan Gillen, Maria Doyle Kennedy, Mark McKenna, Lucy Boynton, Marcella PlunkettCosmo, un adolescente che vive nella Dublino degli anni '80, deve sopravvivere ai problemi familiari tra i suoi genitori e a una nuova scuola pubblica. L'incontro con Raphina, di cui s'innamora, lo spinge a fondare una pop band per conquistarla. Saranno la musica, l'amore e il rapporto col fratello a dare a Cosmo un coraggio che non credeva possibile.Canaletto a VeneziaRegia di David BickerstaffBasato sulla mostra alla Queen's Gallery di Buckingham Palace, questo documentario è un viaggio immersivo nella vita del famoso pittore veneziano. Nessun artista cattura meglio di Giovanni Antonio Canal, noto come Canaletto, l'essenza e il fascino della città lagunare. Il film offre la possibilità di entrare in due residenze: Buckingham Palace e il Castello di Windsor.Successe ieri - Storia italianaPer prepararci a ricordare e onorare il 25 aprile e l’anniversario della Liberazione, ripercorriamo assieme a una selezione di documentari e testimonianze alcuni dei più importanti momenti della storia d’Italia: grandi registi come Bernardo Bertolucci, Cecilia Mangini, Ettore Scola, Ugo Gregoretti ci raccontano cosa successe ieri, per riflettere sul domani.Ventata di buonumorePer entrare al meglio nel mood primaverile, una selezione di titoli divertenti e in grado di risollevarvi il morale, dedicati alla stagione più allegra e spensierata dell’anno!In viaggio con EvieRegia di Jeremy BrockCon Julie Walters, Rupert Grint, Laura LinneyPer Ben, adolescente timido e goffo, sono iniziate le vacanze estive. Lui si divide tra catechismo e volontariato, finché non incontra Evie, un’eccentrica signora in pensione. L’entusiasmo di Evie lo trasporterà in avventure fantastiche che cambieranno il suo sguardo sul mondo.10 cose di noiRegia di Brad SilberlingMorgan Freeman, Paz Vega, Jonah HillUn famoso attore di Hollywood passa le sue giornate in un supermercato per studiare un nuovo personaggio per un’audizione. Per un disguido si ritrova appiedato e senza un soldo nella periferia di Los Angeles e l’unica disposta a dargli un passaggio è un’esuberante cassiera di nome Scarlet. Sarà l’inizio di un breve viaggio che cambierà la vita a entrambi.Il padreRegia di Fatih AkinCon Tahar Rahim, Simon Abkarian, Arsinée Khanjian, Akin Gazi, George Georgiou, Numan Acar, Anna Savva, Lara Heller, Joel Jackshaw, Moritz Bleibtreu, Grace Dove, Trine DyrholmPresentato in concorso alla 71ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.Una notte, la polizia turca rastrella tutti gli uomini armeni di Mardin, compreso il giovane fabbro Nazaret. Sopravvissuto, anni dopo, Nazaret scopre che le sue figlie sono ancora vive. Ossessionato dall’idea di ritrovarle, nel corso della sua odissea incontra figure angeliche e generose, ma anche l’incarnazione del diavolo.Il curioso mondo di Hieronymous BoschRegia di David BickerstaffIl film celebra la vita e le opere di Hieronymus Bosch, i cui capolavori hanno ispirato per secoli geni creativi come John Lennon, Salvador Dalì e George Lucas. Al regista è stato concesso l'accesso privilegiato a una mostra once-in-a-lifetime del lavoro di Bosch, organizzata nella sua città natale nei Paesi Bassi, Den Bosch.