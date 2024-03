TOUT COURT 8 - Edizione chiusa con successo

25/03/2024, 15:42

Si conclude con un successo di pubblico l’ottava edizione di, rassegna dedicata al mondo del cortometraggio francofono organizzata dall’Associazione NuVo - Nuove Voci che ha visto, nel corso di tutti gli appuntamenti, oltre 400 presenze.Un programma ricco di eventi cinefili lontani dalle grandi logiche di mercato, che ci rende orgogliosə: due giorni e quattro slot di programmazione cinematografica in Cineteca di Bologna, un evento Avant Tout Court alla Biblioteca Amilcar Cabral, una tappa en tournée all’Istituto Française di Firenze, una sonorizzazione inedita che ha unito il cortometraggio muto francese alla musica elettroacustica nella Sala Teatro del CostArena, un appuntamento con tre registe ospiti all’Alliance Française e un dj-set dalle sonorità internazionali franco-camerunensi e tunisine al circolo culturale Granata.E ancora: ben 21 le opere provenienti da Canada, Francia, Guadalupa, Belgio, Svizzera, Marocco e Guyana Francese, tutte dirette da giovanə esordientə e proiettate in versione originale con sottotitoli in italiano e con indicazioni per persone sorde e con difficoltà uditive; tanti i temi forti della contemporaneità affrontati nella selezione, dal passato coloniale dei paesi francofoni all’accettazione del dolore, dai diritti civili alla maternità, dalla commedia all’animazione, da tinte dark “vampiresche” al glamour dei primi queer bar di Parigi, da storie famigliari torbide e profonde ai grandi interrogativi dell’esistenza.