TV2000 - Dal 28 al 31 marzo una serie di documentari per la Pasqua

23/03/2024, 09:43

proporrà per la settima santa una serie di documentari dal 28 al 31 marzo 2024Questo il palinsesto:Ore 8.30", un viaggio emozionante tra fede e scienza sulla esperienza di Carlo Acutis, lo studente italiano venerato come beato dalla Chiesa cattolica, morto a 15 anni, e il suo rapporto con l’EucaristiaOre 22.55", la storia vera di tre detenuti del carcere di massima sicurezza di Opera (Milano scelti fra 1300 per produrre artigianalmente ostie che vengono consacrate nelle chiese di tutto il mondo.Ore 6.30:Le riflessioni dell’arcivescovo di Torino, Roberto Repole, che accompagnano lo spettatore a scoprire il senso profondo della Sindone: una testimonianza storica, ma nel contempo oggetto di preziosa devozioneOre 11:00Il sepolcro di Gesù sui lavori di restauro del luogo identificato, 17 secoli fa, da una delegazione inviata dall’Impero romano, come la tomba di Cristo.Ore 22.55Celestino V. Il papa fuori dal mondoNonostante siano trascorsi secoli, la vicenda di Pietro da Morrone, eletto Papa come Celestino V nel 1294, per diventare poi famoso con la sua rinuncia, è ancora uno degli episodi storici più discussi e controversi del Medioevo. Influenzato dalla profezia di Gioacchino da Fiore che prevedeva l’avvento di un Papa riformatore e l’inizio dell’età dello Spirito Santo, il già ottantenne Pietro del Morrone accettò per fede e sottomissione a Dio il ruolo da Papa, al quale rinunciò però dopo meno di quattro mesi.