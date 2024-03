Note di regia di "L'Altro Mondo"

18/03/2024, 21:38

” č un film documentario che affronta il fenomeno dell’immigrazione,inquadrandolo da una prospettiva “nuova”…quella della solidarietŕ collaborativa sperimentata a Camini, in Calabria.La mia carriera universitaria si č concentrata sulle relazioni internazionali e sulle scienze umane; i miei studi, i miei interessi e la mia visione del mondo hanno ispirato questo lavoro che ritengo abbia particolare rilevanza culturale e sociale, considerando l’intensificarsi degli sbarchi e un vero e proprio esodo verso l’Europa dall’Africa e dall’Asia.Lo storytelling dei media piů influenti, raggruppati in una manciata di reti televisive e giornali guidati da un gruppo di individui con la stessa linea editoriale su temi come le disuguaglianze sociali e la guerra, non lascia spazio ad analisi approfondite, a punti di vista differenti, alle cause storiche e culturali che portano alle ingiustizie e alle sofferenze che segnano il nostro tempo; sembra quindi necessario parlare di storie vere con un approccio osservazionale accompagnato dalle vibranti testimonianze dei protagonisti.