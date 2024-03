ACMF - Musica per film ai Portofino Days

18/03/2024, 19:52

, l’associazione che riunisce sotto la sua sigla gli autori italiani di musica per il cinema e l’audiovisivo - propone sabato 23 marzo ai Portofino Days di Santa Margherita Ligure un'intera giornata dedicata alle colonne sonore, a cui parteciperanno alcuni dei nostri compositori più noti.La kermesse comincia alle ore 11 nelle sale di Villa Durazzo a Santa Margherita con una sezione masterclass curata da, alias del compositore e musicista genovese Roberto Giacomo Pischiutta (Presidente Acmf) articolata in case study e panel volti ad illustrare e approfondire i temi legati alla creazione, alla produzione e alla distribuzione della musica per film.Ad aprire gli incontri saranno Pivio e Aldo De Scalzi, introdotti da Cristina Bolla (Presidente di Genova-Liguria Film Commission), con “Le musiche della Trilogia di Diabolik”: un case study che ripercorre le varie fasi della realizzazione della soundtrack originale della serie cinematografica diretta dai Manetti Bros, tutta sviluppata attorno a un tema centrale ricorrente, in omaggio al carattere iconico del personaggio, e declinata in tre universi musicali differenti eppure complementari. Alessandro Molinari (compositore e direttore d'orchestra), Stefano Reali (regista, sceneggiatore e compositore) e il produttore Giannandrea Pecorelli (Aurora Film) saranno al centro di un panel su Colonne sonore e serialità televisiva, introdotto da Roberto Lo Crasto, musicista e compositore, consigliere di Genova-Liguria Film Commission. Il compositore e produttore discografico Fabrizio Fornaci, il compositore e direttore d'orchestra Stefano Mainetti, con la produttrice cinematografica Verdiana Bixio (Publispei), terranno un panel intitolato Dalla Melodia al Sound-Design. Pasquale Catalano (musicista e compositore), il compositore Michele Braga, l'avvocata Annaluce Licheri (esperta in diritto d'autore e vice presidente di Genova-Liguria Film Commission) e il professor Fabio Dell’Aversana (Ordinario di Diritto delle Arti e dello Spettacolo all'Università Federico II di Napoli) si confronteranno sul tema Trasposizioni letterarie al Cinema.La giornata si chiuderà alle ore 20.30 nella storica piazzetta di Portofino (Piazza Martiri Dell'Olivetta) con un Concerto finale che proporrà un vero e proprio viaggio musicale nella storia del cinema italiano. Sul palco gli Gnu Quartet: Raffaele Rebaudengo (viola), Francesca Rapetti (flauto), Roberto Izzo (violino) e Stefano Cabrera (violoncello), con la partecipazione di Irene Fiorito (1° violino) e Guido Bottaro (pianoforte). Saranno eseguiti brani tratti dalle colonne sonore firmate da Nicola Piovani, Andrea Guerra, Stefano Cabrera, Angelo Lavagnino, Virginia Guastella, Pasquale Catalano, Pivio & De Scalzi e Pacini, Kristian Sensini, Fabrizio Fornaci, Giuliano Taviani e Carmelo Travia, Pino Donaggio, Ennio Morricone, Paolo Buonvino, Stefano Mainetti, Alessandro Molinari, Silvia Nair Viscardini, Stefano Reali, Armando Trovajoli e Nino Rota.