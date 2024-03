PRODOTTI LOCALI - Dall'8 al 22 aprile a Lo Schermo Bianco, Daste e Spalenga

16/03/2024, 11:14

è la prima rassegna cinematografica che propone esclusivamente film prodotti da Lab 80 film. Dalla fine degli anni novanta l'attività di distribuzione, avviata nel 1976, viene affiancata da quella di produzione cinematografica. Fin dagli esordi la linea editoriale è stata quella di lavorare con giovani autori italiani dotati di uno sguardo internazionale capace di oltrepassare le frontiere, per accompagnarli e sostenerli nel loro cammino di crescita. Con le sue produzioni, Lab 80 film vuole portare al pubblico prospettive inusuali sul presente, sull'identità e sulla memoria, caratterizzate da una completa libertà artistica ed espressiva. In venticinque anni di attività, sono stati realizzati più di ottanta titoli tra film documentari, film d'animazione, cortometraggi e film sperimentali che, dopo aver girato il mondo nei maggiori festival internazionali, approdano in città in una rassegna cinematografica a "chilometro zero". Piccole storie di straordinaria normalità, narrate all'ombra della grande industria del cinema che si allunga sulla provincia, ma altrettanto capaci di appassionare, emozionare e porre interrogativi su cui riflettere.La rassegna è in programma a Lo Schermo Bianco, Daste e Spalenga dall'8 al 22 aprile 2024. Tre i film in programma: "