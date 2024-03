IL DIAVOLO E' DRAGAN CYGAN - Parla Ivan Boragine

Ivan Boragine ne "Il diavolo Dragan Cygan"



Carlo Griseri



uno dei protagonisti del film "" di Emiliano Locatelli: interpreta Fabrizio, un poliziotto legato al mondo del crimine ma ricco di sfumature e complessit.Con Emiliano ci siamo conosciuti su altri set e abbiamo lavorato insieme in un corto da lui diretto, "Solamente tu". C' stata da subito una sinergia particolare ed nata un'amicizia, una stima umana e professionale, la voglia di lavorare su progetti nuovi. Quando ha scritto la sceneggiatura del suo film d'esordio, questo, mi ha proposto subito un ruolo specifico, quello di Fabrizio: appena l'ho letta ho subito intravisto quello che sarebbe potuto diventare il personaggio.Ci siamo confrontati spesso sul lavoro attoriale, lui sa come approccio io i personaggi: mi piace poterci giocare tanto, quello di Fabrizio era l'unico con cui si poteva effettuare questo lavoro, pieno di contraddizioni, di dualismi nei dualismi, sempre sul filo del rasoio, tra buio e luce, sentivo che potevo esprimermi al meglio.Vado a fondo, iniziando dal nome, l'et, poi inizio a fare domande a me stesso sul personaggio per far fuoriuscire pi informazioni possibili: dai miei studi in accademia ho imparato che per averne un'idea pi chiara devo riuscire a fare al personaggio oltre 100 domande, le pi svariate, anche domande scomode.Poi ci ho messo un po' di me stesso, la base del nostro lavoro: non possiamo estraniarci del tutto, la mia carne e le mie ossa hanno il mio vissuto: anche se non ho mai fatto il poliziotto o mai fatto quelle azioni, ho cercato qualcosa che si potesse avvicinare a lui che venisse dal mio personale.E' un tipo di cinema per cui in questo momento storico una vera economia non c', il pubblico nel tempo si un po' allontanato dai film di genere, anche se questo un po' un mix con il cinema d'autore.Come gruppo, anche con un budget molto limitato, ci abbiamo messo tutta la dedizione possibile, ci abbiamo messo - tutti, cast e troupe - cuore, anima, cervello, corpo e altro ancora. Pur con le pecche inevitabili, ci siamo riusciti.Nello specifico, io ho cercato l'ispirazione in modelli alti, a livello estetico e di comportamenti del personaggio ho pensato molto al commissario Serpico interpretato da Al Pacino, ma anche a Edward Norton, tra i miei attori preferiti, che spesso ha dato vita a personaggi conflittuali.Conoscevo tutti da prima, alcuni erano gi miei amici. Con Enzo Salvi in particolare avevamo gi lavorato, proprio nel corto di Emiliano: tolta la maschera dark del suo personaggio (la sua prova secondo me davvero notevole) era sempre pronto a strapparci una risata.Sono arrivato, al momento attuale, a potermi permettere di decidere cosa voglio fare, entro certi limiti ovviamente. Non voglio pi stare l a dover accettare "la qualsiasi" pur di lavorare, non voglio perdere l'essenza del mio desiderio di recitare: il mio obiettivo non apparire o diventare ricco, ho iniziato per il fuoco sacro che mi brucia dentro, la necessit di raccontare.Accetto ruoli, piccoli o grandi che siano, quando mi danno qualcosa. Amo lavorare sul filo del rasoio, ma anche sperimentare la commedia, che per anni non ho potuto fare. Poi vorrei fare uno di quei cattivi crudeli, ma in generale amo spaziare e poter raccontare quante pi storie possibile.