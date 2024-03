CINEMASARA' 3 - Dal 21 al 23 marzo a Milano il cinema del futuro visto dai ragazzi

11/03/2024, 19:10

Cosa c’entra, il misterioso extraterrestre che ha spopolato con il rapper Ghali al Festival di Sanremo, con il futuro del cinema? C’entra eccome perché Rich Ciolino sarà l’ospite d’onore che chiuderà il 23 marzo la terza edizione di “”, organizzato da Cineteca Milano in collaborazione con Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale ETS.Il forum, che si terrà dal 21 al 23 marzo 2024 nel capoluogo lombardo, è l’iniziativa che vede protagonista il pubblico giovane, nata per ripensare insieme le modalità di fare e fruire il cinema. Un percorso privilegiato di cittadinanza attiva e formazione per tutti i partecipanti; un’occasione di scambio intergenerazionale e uno strumento di dialogo del pubblico giovane con le istituzioni.è anche un osservatorio permanente di formazione sul cinema e un’occasione di orientamento professionale. Un evento che avrà anche due momenti aperti al pubblico. Sedi del forum saranno il MIC Museo Interattivo del Cinema, il CX Milan Campus Bicocca, la Cineteca Milano Biblioteca.L’edizione 2024 vedrà la partecipazione di oltre 60 ragazzi dell’ultimo triennio delle superiori provenienti da dieci regioni, dei loro docenti e di una delegazione europea composta dai rappresentanti del Festival internazionale del cortometraggio di Vilnius (Lituania), del Festival internazionale del film documentario Beldocs, Belgrado (Serbia), dell’Isola Cinema International Film Festival di Izola (Slovenia) e del Cinehill Motovun Film Festival di Motovun (Croazia). A CinemaSarà interverranno anche operatori del mondo del cinema e rappresentanti di enti e istituzioni pubbliche.La tre giorni sarà caratterizzata da una serie di tavoli di lavoro sulle nuove sfide per il grande schermo, al termine del quale sarà redatto un decalogo sul cinema del futuro. Tanti i temi che saranno sviluppati:- Nuovi spazi per il cinema - Per discutere delle sale, dei loro spazi, dei servizi che offrono.- Nuovi territori dove incontrare il cinema - Per esplorare in particolare i festival.- Nuove storie per il cinema - Per esprimere i contenuti che il pubblico giovane vorrebbe ritrovare nel cinema del futuro.- Nuove frontiere del cinema - Per scoprire i territori espressivi al confine con il Cinema, con focus VR e Videogame.- Nuovi mestieri e percorsi per il cinema - Per ripensare l’orientamento professionale e l’insegnamento del cinema a scuola.- Network best practices didattica del cinema - Spazio destinato alla coprogettazione e networking dei docenti partecipanti con Focus studenti BES.non è solo un evento a porte chiuse ma prevede anche due importanti momenti aperti al pubblico.Venerdì 22 marzo - MIC-Museo Interattivo del CinemaOre 17.30PRESENTAZIONE DEL PROGETTO YOUNG4FILM-YOUNG PROGRAMMERS FOR YOUNF AUDIENCES!I festival di cinema comprendono sempre più l’importanza di coltivare un pubblico fidelizzato, e questa è la ragione principale per cui tutti sviluppano programmi rivolti a giovani spettatori. Nessuno, però, ha mai messo in dubbio la pratica secondo la quale quei programmi debbano essere realizzati esclusivamente da adulti. Ecco allora una rete nata per coinvolgere attivamente i giovani come programmatori di festival.Il Progetto Young4Film risponde proprio a questo scopo e sarà presentato nella giornata di giovedì 21 marzo alle ore 17.30 presso la sala cinema del MIC-Museo Interattivo del Cinema di Cineteca Milano. Interverranno membri delle organizzazioni partner, programmatori di festival, esperti di educazione al cinema e all’audiovisivo e una delegazione di giovani programmatori europei provenienti da Serbia, Spagna, Slovenia, Lituania.FESTA PER IL DECALOGO 2024 DI CINEMASARÀSabato 23 marzo - MIC-Museo Interattivo del Cinemaore 15.00Ospite d’onore Rich CiolinoGran finale per il Forum. Il Decalogo 2024 di, il documento che contiene i sogni, i progetti ma anche le proposte sul cinema del futuro, saranno consegnati dalle ragazze e ragazzi di CinemaSarà a Rich Ciolino, l’extraterrestre simbolo del dialogo tra mondi diversi e della creazione di un mondo nuovo, apparso al Festival di Sanremo al fianco del rapper Ghali e ideato da Leonardo Cruciano, maestro italiano degli effetti speciali.ore 16.00Visita speciale al MIC-Museo Interattivo del Cinemacon Rich Ciolinoore 17.00Proiezione del film Io capitano di Matteo Garrone presentato da Rich Ciolino.