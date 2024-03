BLOOM DISTRIBUZIONE - Cinema per nutrire la cultura

07/03/2024, 12:25

Annunciato il listino delle uscite cinematografiche di, realtà cinematografica nata nel 2022 all’interno del centro culturale e di aggregazione Bloom di Mezzago (MB).Bloom è sempre stato luogo di stimolo della conoscenza, di semina di idee, di curiosità, dove i progetti sbocciano e prendono il volo. Proprio come la sala d’essai Bloom Cinema, operativa dal 1996, e Bloom Distribuzione, esperimento nato nel 2022 per valorizzare i film di qualità.un film di Paolo BenvenutiItalia | 2008 (riedizione 2024) | 84’Puccini e la fanciulla, nato grazie alle ricerche storiche compiute dagli studenti di Paolo Benvenuti della scuola di cinema Intolerance, si concentra sulla liaison amorosa che Puccini ebbe con Giulia, una cameriera della locanda da lui frequentata e usata come modello per costruire l’eroina dell’opera che stava scrivendo. Ma Elvira, la moglie del maestro, era però convinta che l’amante del marito fosse Doria, la serva di casa. Per la giovane sarà un susseguirsi di ingiurie ed offese difficili da accettare In occasione dell’anno pucciniano torna in sala il film di Benvenuti, che ricostruisce il dramma di Doria attraverso inquadrature di smagliante bellezza e una purezza di sguardo unica nel nostro cinema.Al cinema dal 29 febbraioGOSTANZA DA LIBBIANOun film di Paolo BenvenutiItalia | 2000 (riedizione 2024) | 92’Granducato di Toscana, novembre 1594. Monna Gostanza da Libbiano è una contadina di sessant’anni che esercita da sempre il mestiere di levatrice e di filatrice. Ma le sue altre attività, soprattutto quella di “misurare i panni ai malati per conoscerne i mali”, mettono ben presto in allarme le autorità ecclesiastiche. Per ordine del vescovo di Lucca, l’anziana donna viene arrestata con la grave accusa di stregoneria e portata al cospetto del tribunale della Santa Inquisizione. Un’opera rigorosa di un regista attento a non perdere le radici con un passato sempre pronto a riemergere. Un film che dimostra come il cinema può essere strumento di cultura. Premio speciale della Giuria al Festival di Locarno.Al cinema dal 29 febbraioRetrospettiva Paolo BenvenutiIL BACIO DI GIUDA Italia | 1988 | durata 90’CONFORTORIO Italia | 1992 | durata 85’TIBURZI Italia | 1996 | durata 85’SEGRETI DI STATO Italia | 2003 | durata 85’Regista coerente e dal rigore stilistico ineccepibile, Paolo Benvenuti è un autore anomalo nel panorama cinematografico. Tutti i suoi film, caratterizzati da una ricerca meticolosa delle fonti storiche e sempre attento a confrontarsi con il passato, tornano in sala con Bloom Distribuzione per farci riscoprire una grande cineasta.Al cinema dal 14 marzoINNOCENCEun film di Guy DavidiDanimarca, Israele, Finlandia, Islanda | 2022 | durata 100’ | V.O. sottotitolataCi sono voluti più di dieci anni di lavoro per realizzare Innocence, una storia che racconta Israele tramite il suo esercito. O meglio, tramite gli occhi, i diari e i filmati familiari di alcuni giovani chiamati alle armi e che non hanno resistito a questa imposizione alla violenza. “Fino a che punto la narrazione dell’olocausto è storia e quando diventa invece uno strumento politico?” Con questa domanda, tanto provocante quanto attuale, il regista Guy Davidi interroga il suo Paese e realizza un durissimo atto di accusa contro le politiche che educano al culto delle armi e della guerra. Un film dirompente, brutalmente concreto e incredibilmente poetico. Presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia.Al cinema dal 28 marzoGORGONAun film di Antonio TibaldiItalia, U.S.A. | 2022 | 90 minGorgona, un remoto lenzuolo di terra a 19 miglia marittime da Livorno, è ultima colonia penale agricola ancora attiva in Europa: un istituto che occupa l’intera isola, abitata esclusivamente dai carcerati e dal personale penitenziario, con la sola eccezione di Luisa Citti, unica residente rimasta oggi in quel luogo. L’occhio della macchina da presa conduce lo spettatore in un’immersione senza veli nella vita di cinque detenuti, tra il lavoro quotidiano, il rapporto con gli educatori e il loro difficile percorso rieducativo. Vincitore del Festival dei Popoli di Firenze, il film di Antonio Tibaldi ci aiuta a comprendere i problemi, purtroppo sempre attuali, del sistema penitenziario del nostro Paese e a confrontarci con i diritti dei carcerati.Al cinema dal 5 ottobre e ancora in tour nelle saleHIGH MAINTENANCE. Vita e opere di Dani Karavanun film di Barak HeymannIsraele | 2021 | 66 min | v.o. Ebraico, Inglese, Francese, sottotitolato in italianoL’israeliano Dani Karavan è stato uno dei più grandi artisti internazionali del ‘900: ha creato numerose installazioni in tutto il mondo, capaci di dialogare con la natura circostante e alla cui base ci sono i concetti di memoria, di comunione e di pace. Ma ora l’età comincia a farsi sentire, le istituzioni non si mostrano attente alla manutenzione di alcune sue opere e una nuova commissione, un monumento ai “Giusti di Polonia”, lo porterà a vivere un grave conflitto etico, politico ed artistico. High Maintenance è un film diretto, emotivo e personale, tanto commovente quanto umoristico e appassionato. Un’opera perfetta con cui parlare di arte, memoria, whitewashing, senilità e dialogo tra i popoli.Al cinema da gennaio 2023 e ancora in tour nelle sale