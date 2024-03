DAVID DI DONATELLO 2024 - Online le conversazioni con gli autori delle opere in concorso per il Miglior Documentario

05/03/2024, 12:55

Quindici conversazioni esclusive per conoscere da vicino le opere selezionate per il Premio David di Donatello – Cecilia Mangini 2024 al Miglior Documentario: è online il nuovo ciclo di incontri che prosegue la collaborazione fra l’Accademia del Cinema Italiano, presieduta da Piera Detassis, e la Fondazione Sistema Toscana con il cinema La Compagnia, la Casa del Cinema della Toscana, diretta da Stefania Ippoliti.I quindici incontri, pensati per conoscere da vicino le storie, i segreti e lo stile degli autori e delle opere documentarie selezionate, sono disponibili online, gratuitamente, a partire da oggi 5 marzo, non solo per il pubblico ma anche per gli oltre 1700 membri della Giuria dell’Accademia del Cinema Italiano che fino al 14 marzo stanno votando per scegliere, nella categoria dei documentari e in tutte le categorie, le candidature ufficiali ai Premi David di Donatello 2024. Le conversazioni sono a cura dei critici e giornalisti cinematografici Pedro Armocida e Raffaella Giancristofaro, del critico Giacomo Ravesi e del giornalista Pinangelo Marino, componenti della Commissione selezionatrice dei documentari insieme a Guido Albonetti, Osvaldo Bargero, Stefania Ippoliti e Betta Lodoli.DAVID DI DONATELLO 69 - Le quindici conversazioni con gli autori dei documentari selezionati:- CHUTZPAH – QUALCOSA SUL PUDORE: Monica Stambrini conversa con Pedro Armocida- ENZO JANNACCI – VENGO ANCH’IO: Giorgio Verdelli conversa con Raffaella Giancristofaro- FELA, IL MIO DIO VIVENTE: Daniele Vicari conversa con Pinangelo Marino- IO, NOI E GABER: Riccardo Milani conversa con Pedro Armocida- KRIPTON: Francesco Munzi conversa con Raffaella Giancristofaro- LAGGIÙ QUALCUNO MI AMA: Mario Martone conversa con Giacomo Ravesi- LE MURA DI BERGAMO: Stefano Savona conversa con Pedro Armocida- MUR: Kasia Smutniak conversa con Pinangelo Marino- N’EN PARLONS PLUS (NON NE PARLIAMO PIÙ): Vittorio Moroni conversa con Raffaella Giancristofaro- RAFFA: Daniele Luchetti conversa con Raffaella Giancristofaro- ROMA, SANTA E DANNATA: Roberto D’Agostino e Daniele Ciprì conversano con Pedro Armocida- SCONOSCIUTI PURI: Valentina Cicogna e Mattia Colombo conversano con Pinangelo Marino- SEMIDEI: Fabio Mollo e Alessandra Cataleta conversano con Giacomo Ravesi- TAXIBOL: Tommaso Santambrogio conversa con Giacomo Ravesi- UMBERTO ECO - LA BIBLIOTECA DEL MONDO: Davide Ferrario conversa con Pedro ArmocidaGli incontri saranno visibili suSui canali socialSu YouTube