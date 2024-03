NEVE - Simone Riccioni: "Così è nato Neve"

04/03/2024, 18:29

Carlo Griseri



autore, regista e protagonista di "", in uscita nelle sale dal 7 marzo, la storia di un incontro inatteso tra una bambina orfana e vittima di bullismo a scuola e un attore di talento (sprecato).Da alcuni anni avevo questa storia nel cassetto: da bambino ho vissuto un periodo molto brutto di bullismo, sono nato in Uganda da genitori italiani, missionari negli anni '80 per aiutare durante la guerra civile, e ho vissuto l i miei primi 7 anni di vita.Quando i nonni sono invecchiati i miei mi hanno riportato in Italia, ma bastato per sentirmi dare del brutto negro, dello sfigato, extracomunitario, mangiatore di banane... per anni andata avanti cos, il bullismo capita senza una reale motivazione, cattiveria gratuita.Durante il periodo del Covid mi tornata in mente. Ho trasformato il bambino in bambina, una vittima che si chiude sempre pi. E' una storia commovente, che tocca anche temi come affetto, amore e rinascita: quando mancavano pochi mesi al via della lavorazione e non trovavo un regista che capisse bene come volevo rappresentarla, una sera mentre bevevo una birra mi sono detto: "facciamo la mattata!".Anche se tecnicamente ci sarebbero state di certo alcune sbavature, volevo arrivare al cuore delle persone e credo di esserci riuscito.Ho fatto troppe cose? Forse... Di certo stato molto faticoso, ma avevo accanto una troupe molto valida che mi ha supportato, il film cos nato in modo viscerale. Come detto, non mi sentivo ancora pronto a questo passo ma mi sono forzato e via: stato difficilissimo, volevo fare un film solo da regista come inizio, poter lavorare bene con ogni singolo attore... ma andata cos.Secondo me l'arte della recitazione incredibile, io vengo dal teatro e lo vivo come una piccola famiglia, l puoi sperimentare e non ti senti giudicato, qualsiasi cosa fai accettata. La metafora l'ho scelta per questo, penso sia anche terapeutico, ti permette di ascoltarti veramente, se sei disposto a metterti a nudo.Mi sono concentrato sul trovare la bambina protagonista, ho scelto Azzurra Lo Pipero che una mia allieva nella scuola di cinema che ho nelle Marche: stato un provino durato un anno, senza l'ansia di dover far bene in pochi minuti. Avevo capito il suo talento e l'ho osservata molto, quando a fine anno le ho detto che sarebbe stata lei la protagonista rimasta muta venti minuti!Simone Montedoro lo avevo pensato prima, avevo in mente gi il suo volto mentre scrivevo il film; Margherita Tiesi invece l'ho scelta dopo aver visto un video provino, mi piaciuta subito.No, molto peggio di quanto mi aspettassi! Pensavo avesse una tranquillit che invece non ha, molto faticoso ma bellissimo, la strada in salita ma va bene cos: stiamo facendo in questi giorni proiezioni per le scuole in anteprima e sta piacendo molto, abbiamo incontrato circa 10.000 studenti che si sono detti commossi e non annoiati, per me un grande successo.Non so se far ancora il regista, per ora in quel ruolo ho fatto due film con "Neve", il primo e l'ultimo... ma se un'altra storia busser alla porta mi far trovare pronto.Due film da attore che devono ancora uscire: uno da protagonista con Paolo Calabresi e uno con Whoopi Goldberg, in cui ho solo una piccola partecipazione. Ma sono cresciuto con "Ghost" e "Sister Act", starle vicino sul set stato meraviglioso!