VOLARE - Margherita Buy presenta il film in cinque sale nelle Marche

28/02/2024, 11:10

La Fondazione Gabbiano di Senigallia in collaborazione con Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission presentano una straordinaria iniziativa in programma martedì 5 e mercoledì 6 marzo 2024 presso alcune delle principali sale della Comunità delle Marche.arriva per presentare il suo esordio alla regia con il film “”, una storia diretta e interpretata dall’amatissima attrice vincitrice di sette David di Donatello, otto Nastri d’argento, cinque Globi d’oro e tredici Ciak d’oro.Il film parla di un’attrice affermata con un’incredibile paura di volare che le causerà numerosi problemi affettivi, personali e professionali tanto da spingerla a iscriversi a un corso per aggirare le sue strategie autoimposte che la portano a evitare le sue paure, una sorta di corso anti-stress per provare una volta per tutte l’ebbrezza e la spensieratezza del volo. Del film Margherita Buy racconta di aver apprezzato tantissimo la sua prima esperienza alla regia, soprattutto nello scoprire, incredibilmente, che attori di grande talento e professionalità potessero prenderla sul serio come regista." - commenta, Presidente di Fondazione Marche Cultura – "".Sono cinque gli appuntamenti organizzati alla presenza del regista in programma martedì 5 e mercoledì 6 marzo nelle Marche:MARTEDÌ 5 MARZO:• Cinema Solaris di Pesaro: presentazione del film e proiezione ore 20.30;• Cinema Masetti di Fano: presentazione ore 21.15 e dibattito con la regista al termine del film.MERCOLEDÌ 6 MARZO:• Cinema Gabbiano di Senigallia: presentazione del film e proiezione ore 18.30;• Cinema Italia di Ancona: presentazione del film ore 21.00;• Cinema Gabbiano di Senigallia: dibattito con la regista dopo la proiezione delle 21.15.Martedì 5 marzo è previsto anche un incontro con la stampa a Senigallia presso la sala della Giunta del Comune in Piazza Roma alle 18.00, in presenza del Sindaco e delle autorità locali., responsabile programmazione sale circuito regionale Acec Marche (le Sale della Comunità) commenta: “" - afferma, responsabile di Marche Film Commission - "".