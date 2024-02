ROMEO E' GIULIETTA - Il film italiano più visto nel weekend

19/02/2024, 16:46

Ottima accoglienza di pubblico e successo di critica per "" di Giovanni Veronesi, che inizia il suo percorso come primo film italiano al Box Office.Con interpretazioni eccezionali e sorprendenti di un grande cast, a partire da Pilar Fogliati che interpreta un doppio ruolo, a Sergio Castellitto, Maurizio Lombardi, Domenico Diele, Serena de Ferrari, Geppi Cucciari, Alessandro Haber fino a Margherita Buy, "" un film romantico che ha trovato grande risposta nel pubblico che, dopo averlo visto, ha ingaggiato anche sui social una sorta di staffetta al massimo del romanticismo raccontando spontaneamente la cosa pi particolare fatta per amore.Il film tratta in maniera insolita e attuale la pi grande storia d'amore di tutti i tempi: attraverso il cambio della congiunzione "e" trasformata in verbo essere, rappresenta non solo le varie declinazioni moderne di un sentimento universale, ma anche il tema del genere, di come apparendo sotto mentite spoglie ognuno di noi cambia la percezione di s stesso e degli altri.Sceneggiato da Veronesi con la stessa Fogliati - con la quale i continua il sodalizio artistico iniziato con "" - e Nicola Baldoni, "" d vita a una trama originale e pungente verso alcuni stereotipi del teatro e dello stesso mondo del cinema che coinvolge e diverte in modo insolito il pubblico di tutte le et.Dopo la prima tappa del tour di saluti in sala in Sicilia, dove Veronesi e Fogliati sono stati accolti con calore ed entusiasmo, sar possibile incontrarli nei prossimi giorni a Vimercate, Brescia, Bergamo, Genova, Pisa, Lucca, Firenze, Modena e Bologna.