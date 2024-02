NEVE - UCI Cinemas ospita il tour del cast

15/02/2024, 11:43

In occasione dell’uscita nelle sale cinematografiche di "", esordio la regia dell’attore e sceneggiatore Simone Riccioni, UCI Cinemas ospiterà il cast del film, che saluterà il pubblico presente alle anteprime del film di martedì 20 febbraio alle ore 20:30 presso UCI Porta di Roma, mercoledì 21 febbraio alle ore 20:30 presso UCI Bicocca e mercoledì 13 marzo alle ore 20:30 presso UCI Perugia. Prodotto da Linfa Crowd e realizzato anche con il sostegno di Marche Film Commission, Neve vede protagonista la giovanissima Azzurra Lo Pipero, al suo debutto sul grande schermo.", è un film che esplora i legami umani, la perdita, la rabbia e i sogni, concentrandosi sulla paura di lasciarsi andare e, soprattutto, sull'amore. Il tema attuale del bullismo e del cyberbullismo si intreccia nella trama, mirando a ispirare speranze, aprire nuovi orizzonti e sviluppare sogni. La protagonista, Neve, una ragazzina di 10 anni, mostra una forza interiore sorprendente nonostante le prove difficili della vita. Minuta ma resiliente, Neve cresce come una montagna, arricchendo il suo mondo interiore nella ricerca di un luogo in cui appartenere. La scuola diventa il suo campo di battaglia, un luogo in cui chiunque sembri carente viene isolato e preso in giro, sia per difetti fisici, mentali o economici. Marta, la madre di Neve, si imbatte per caso in un volantino di un workshop teatrale tenuto da Leonardo Morino. Desiderosa di offrire a Neve un'esperienza teatrale, la porta dal brillante attore teatrale di 35 anni, Leonardo. Quest'ultimo, un uomo affascinante e sicuro di sé, affronta un declino nella sua carriera teatrale come una stella cadente. Durante il workshop, Leonardo si trova ad affrontare Neve, dando il via a una storia emozionante.