SEEYOUSOUND X - Torna il Dance Corner VR alla Mole Antonelliana

Dal 23 febbraio al 3 marzo 2024 tornaportando di nuovo in sala l’inconfondibile mix di musica e cinema che celebra in 10 giorni di programmazione l’unione di storie e immagini di personaggi e correnti, in sottofondo o protagonisti di attimi o vite intere.E con il festival torna anche il Dance Corner VR alla Mole Antonelliana, da 24 al 25 febbraio, una selezione di film VR a 360° curata da Compagnia della Quarta in collaborazione con COORPI.Danceè una selezione di film di danza VR a 360° presentati a ZED Festival nel 2023. Un affascinante percorso di scoperta in tre film che raccontano con sguardi, tecniche e strategie molto diverse tra loro come la danza può essere esplorata tramite la tecnologia immersiva del visore VR; e per lo spettatore un’occasione unica per vivere il lavoro coreografico da punti di vista inediti, dove di volta in volta, il tempo, lo spazio, l’intimità e la prossimità diventano dimensioni personali e soggettive.ZED Festival Internazionale di Videodanza dal 2020 raccoglie e propone le migliori produzioni internazionali di film di danza concepiti per essere visibili esclusivamente attraverso l’uso di un visore VR.Il corner è realizzato nell’ambito di PRO|D|ES Danza – Promozione Digitale Danza Estesa progetto a cura di COORPI, CRO.ME – Cronaca e Memoria dello Spettacolo, Compagnia della Quarta, con il contributo del MiC – Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo e con il sostegno di Regione Piemonte | Fondazione CRT.PROGRAMMA5 STAGES OF DROWNINGRegia: Ed Talavera, Konstantia Kontaxis, Dennis Scholl, Rosie HerreraDurata: 8’13”Anno di Produzione: 2022Origine: USALa città di Miami è una delle città costiere più vulnerabili al mondo. Situata praticamente a livello del mare, Miami è stata definita “epicentro” per i problemi dovuti all’innalzamento del livello del mare. Le mareggiate, le inondazioni e gli uragani sono sollecitazioni a lungo termine che amplificano i problemi di gentrificazione esistenti in questo ambiente urbano. Le acque circostanti la città si sono innalzate di 15 centimetri negli ultimi 25 anni – uno dei tassi più rapidi a livello globale – e le “inondazioni nei giorni di sole” sono aumentate del 400% dal 2006. Eppure, Miami continua ad avere una crescita annuale in termini di popolazione dello 0,95% e, dal 2020, di quasi il 3%.5 Stages of Drowning è un’esperienza di realtà virtuale che risponde al cambiamento climatico e al gap climatico di Miami attraverso la danza. Progettato e coreografato in loco a Little Haiti, East Little Havana /Miami River e Virginia Key, 5 Stages of Drowning giustappone movimento, performance e cambiamento climatico in una narrazione coesa che spinge il pubblico a interrogarsi sul proprio rapporto con l’ambiente.MATERIARegia: María Ganzaráin Pina, Yeinner Chicas, José Inerzia, Javier Estella, José Manuel FandosDurata: 5’00’’Anno di Produzione: 2022Origine: SpagnaMateria combina la danza contemporanea e l’audiovisivo in un ambiente stereoscopico a 360º per rappresentare i quattro elementi. Immergetevi in un’esperienza sensoriale attraverso strati di suoni, coreografie e ambienti simbolici che tessono una poesia sulla vita.TIDAL TRACESRegia: Nancy Lee, Emmalena FredrikssonDurata:4’23’’Anno di Produzione: 2019Origine: CanadaTidal Traces è un’opera di danza VR a 360 gradi che pone gli spettatori al centro della performance. In essa, tre personaggi esplorano un mondo nuovo e incerto, muovendosi tra tranquillità e inquietudine, bellezza e pericolo. Intrappolato in questa tensione, lo spettatore diventa il quarto personaggio, componendo direttamente la danza attraverso il suo sguardo.