ROAD TO OSCARS - La rassegna dedicata ai film degli Academy Awards negli UCI Cinemas

A partire dall’12 febbraio 2024 nelle multisala del Circuito UCI Cinemas arriva la speciale rassegna, dedicata ai lungometraggi candidati alla, che si terrà a Los Angeles al Dolby Theatre il 10 marzo 2024. Gli spettatori potranno assistere a un prezzo ridotto a partire da 5,50 euro alle proiezioni dei film più apprezzati dal pubblico e dalla critica nel 2023 nelle multisala del Circuito UCI, in grado di offrire un’esperienza cinematografica all’avanguardia in termini di qualità e comfort. Di seguito il calendario della rassegna:12 febbraio – Killers of the Flower Moon, il capolavoro diretto da Martin Scorsese e interpretato da Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone e Jesse Plemons. Tratto dall’acclamato best seller di David Grann, il film distribuito da 01 Distribution è una storia d’amore e tradimento, in un intrigo avvincente per la scoperta della verità.13 febbraio – Il ragazzo e l'airone, il nuovo film del grande Hayao Miyazaki e del pluripremiato Studio Ghibli. Distribuito da Lucky Red, il film racconta la storia di Mahito, un ragazzino di 12 anni, che fatica ad ambientarsi in una nuova città dopo la morte della madre. Tuttavia, quando un airone parlante lo informa che sua madre è ancora viva, entra in un mondo fantastico alla sua ricerca.19 febbraio – Oppenheimer, il film scritto e diretto da Christopher Nolan e interpretato da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer. Distribuito nelle sale da Universal Pictures, il film porta il pubblico nell’avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare.20 febbraio – Barbie, il film campione di incassi distribuito da Warner Bros e diretto da Greta Gerwin, trasposizione cinematografica dell’iconica bambola e del suo coloratissimo mondo. A interpretare Barbie è Margot Robbie, mentre a vestire i panni di Ken è Ryan Gosling.26 febbraio – The Holdovers - Lezioni di vita, nel film distribuito da Universal Pictures il regista Alexander Payne racconta la storia di uno scontroso professore (Paul Giamatti) che rimane nel campus durante le vacanze di Natale per sorvegliare gli studenti che non possono tornare a casa;27 febbraio – Perfect days, il capolavoro di Wim Wenders, distribuito da Lucky Red, che racconta la storia di Hirayama, un sessantenne giapponese che pulisce i bagni pubblici della città con attenzione meticolosa ai dettagli e dedizione certosina al suo lavoro.4 marzo – Povere Creature!, il nuovo film dell’acclamato regista Yorgos Lanthimos. Distribuito da The Walt Disney Company Italia, che racconta la storia di Bella Baxter (Emma Stone), una donna moderna dal carattere un po' lunatico che a seguito un incidente e muore affogata. Grazie a un esperimento del dottor Godwin Baxter (Willem Dafoe), uno scienziato brillante e poco ortodosso, Bella torna stranamente a vivere, protetta da chi le ha ridato la vita.5 marzo – Past Lives, l’esordio al cinema della regista, sceneggiatrice e drammaturga coreana Celine Song. Distribuito da Lucky Red, Past Lives racconta la storia di Nora e Hae Sung, due amici d’infanzia profondamente legati, che si separano quando la famiglia di Nora emigra dalla Corea del Sud. Due decenni dopo, i due si ritrovano a New York dove vivranno una settimana cruciale in cui si confronteranno sul destino, l’amore e le scelte che segnano il corso della vita, in una storia d’amore moderna e struggente.Ma non è tutto, perché la rassegna Road to Oscars è dedicata anche ai più piccoli! Per questo ogni domenica mattina, fino a domenica 3 marzo verranno proposti due film dedicati a loro:Elemental, lungometraggio targato Disney-Pixar diretto da Peter Sohn e distribuito da The Walt Disney Company Italia che racconta l’avventura di Ember, una giovane donna tenace, brillante e impetuosa la cui improvvisa amicizia con Wade, un ragazzo spiritoso, accomodante e ipersensibile, finisce per scardinare le certezze e i punti di riferimento del mondo in cui vivono.Spider-Man: Across the Spider-Verse, l’attesissimo secondo capitolo del lungometraggio animato che ha come protagonista Miles Morales, distribuito da Eagle Pictures e diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson.Le multisala che parteciperanno alla rassegnaa partire dal 12 febbraio sono: UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Bicocca (MI), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Bolzano (BZ), UCI Casoria (NA), UCI Catania, (CT), UCI Certosa (MI), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Megalò (CH), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Orio (BG), UCI Palermo (PA), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Roma Est (RM), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO).