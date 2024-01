TANGO DELLA VITA - Anteprima dal 28 gennaio a Cuneo

26/01/2024, 15:16

sar presentato in anteprima domenica 28 gennaio presso il Cinema Monviso di Cuneo che terr il film in programmazione per 3 giorni: alle ore 18.00 presso la Sala San Giovanni, il compositore e coprotagonista Arturs Maskats eseguir al pianoforte alcuni brani dalla colonna sonora del film, alle ore 21.00 seguir la proiezione in anteprima del documentario.Saranno presenti in sala i due protagonisti Claudio Rabbia e Ivana Revelli, insieme alla regista Erica Liffredo e alla co-regista lettone Krista Burāne, al compositore Arturs Maskats, i produttorI Raffaele Brunetti (B&B Film) e Uldis Cekulis (VFS Films), il dop Valdis Celmiņ, il direttore della Film Commission Torino Piemonte, Paolo Manera.Claudio sa che un giorno sar su una sedia a rotelle e che il tango a tenerlo ancora in piedi. Ma il Parkinson avanza inesorabile. Il tempo stringe. Ha promesso alla sua amata Ivana che un giorno avrebbero ballato il tango a Buenos Aires, prima che sia troppo tardi.