SICILIAN HOLIDAY - Anteprima a Roma di "Un Sogno Fatto in Sicilia"

25/01/2024, 15:12

Il fascino senza tempo della Sicilia prende vita sul grande schermo con "", la commedia romantica diretta da Michela Scolari interpretata da: Claudia Gerini, Ivo Romagnoli, Lilly Englert, Fuschia Kate Sumner, Francesco Leone e Linda Zampaglione (figlia di Claudia).La pellicola č arrivata in anteprima a Roma mercoledě 24 gennaio alla presenza del cast e di un parterre d’eccezione, promettendo di trasportare il pubblico in un viaggio emozionante fatto di bellezza e passione attraverso i paesaggi mozzafiato e i colori caldi di una Sicilia ricca di valori positivi. Un’esperienza a 360° che ha preso il via nel foyer del Cinema Barberini, impreziosito dall’installazione artistica "Mascherati" e da “Teste di Moro” by Enigma Atelier, ed č continuata con l’aperitivo di benvenuto firmato da Pietro Di Noto, il maestro gelatiere che con la sua granita al limone e pistacchio all'acqua di mare, tra arancini, pani con panelle, cannoli, cassate, ha deliziato il pelato di tutti i presenti: la scrittrice e regista Michela Scolari, l’attore e produttore Ivo Romagnoli, Claudia Gerini, Marcia Sedoc, Nicoleta Nuca. E ancora, Nunzio Bertolami, Angelica Orobello, l’art director Massimo Leotta e Gianluca Alibrando, designer siciliano dal talento straordinario, le cui collezioni costituisco pezzi d’Arte di rara bellezza che hanno sfilato sui maggiori red carpet mondiali e hanno vestito le attrici del film. Ad applaudire tra le prime file anche Enrico Lucherini, Luce Cardinale, Enio Drovandi, Enzo Zelocchi, Alberto Tarallo, Yasmin Pucci, Nadia Bengala, Serena Tumbarello e Francesca Piggianelli che ha coordinato l’evento.Girato a Sciacca (AG) e prodotto da FilmIn’ Tuscany in co-produzione con Adam Leipzig (premio Oscar per “L’attimo fuggente” e “La marcia dei pinguini”), Rai Cinema, Tramp Limited, il premio Emmy David Zuckerman e con il supporto della Sicilia Film Commission, “Sicilian Holiday – un sogno fatto in Sicilia”, č una commedia romantica ambientata in Sicilia, nello stile di “Io ballo da sola” e “Sabrina”. Acquistato dalla societŕ di produzione di Richard Rionda Del Castro, sarŕ presentato alla Berlinale 2024.Il film racconta una storia d'amore appassionante tra i personaggi e la Sicilia. Mia, una giovane attrice dal passato tormentato, s’innamora di Nino, uno scultore di Sciacca, ricco solo del suo talento e dei valori delle tradizioni secolari del suo paese. Protetta dal senso di comunitŕ del piccolo borgo siciliano, dalla bellezza dei luoghi e della gente, Mia subisce una trasformazione che la cambierŕ per sempre e che sarŕ messa in crisi dall’arrivo di un altro personaggio, Phil, che la riconnetterŕ con il suo passato.Il progetto “Sicilian Holiday” č nato con la consapevolezza e con il desiderio di ‘cavalcare’ un mercato di successo internazionale, avvalorando il film con i colori del vero, ovvero, magnificando gli elementi culturali e antropologici dell’Italia, invece degli aspetti spesso stereotipati. “Sicilian Holiday” trae la sua forza da una terra ricca di civiltŕ antica, di tradizione popolare e letteraria, che č stata troppo spesso purtroppo trascurata a favore degli aspetti negativi, legati alle storie di mafia, di violenza, di corruzione.“Un Sogno fatto in Sicilia č stato definito una commedia romantica haute-couture – spiega la regista Michela Scolari - Ho iniziato a scrivere questo film tanto tempo fa quando, durante i miei anni newyorkesi, i racconti sull’istrionica Sicilia di Pirandello, Sciascia, Quasimodo e Verga, mi si accusava di descrivere un ideale utopistico e non la ‘vera’ Sicilia, che gli americani associano, invece, alla Mafia, al mito del Godfather. Con questo film ho decisamente voluto uscire da questo “format di narrazione di mafia”, l’ho voluto distruggere in mille pezzi per tornare a dipingere la Sicilia “dei colori del vero” come diceva Verga. Perché storicamente la Sicilia č sempre stata terra d’accoglienza di culture e religioni diverse, “Una terra dal potere salvifico”, come scriveva Goethe.”.Ivo Romagnoli attore e produttore spiega che: “Sicilian Holiday – Un Sogno Fatto in Sicilia” č un film leggero ma molto profondo, una fiaba dei giorni nostri. Il pubblico vedrŕ una Sicilia lontana dagli stereotipi che dopo il Padrino l’hanno sempre caratterizzata e troppo segnata. Un racconto della Sicilia che ne esalta usi, costumi e tradizioni…”.